Şubat ayının sonunda derin bir oh çekecek 3 burç! Yeni başlangıçlar kapıda

2026'nın ilk ayı, Neptün ve Satürn gibi büyük gezegenlerin burçlardaki hareketi nedeniyle pek çok kişi için zorlayıcı geçti. Bu gezegenlerin burçlardan çıkmasıyla birlikte bazı zodyak işaretleri, hayatlarının daha hafif, daha net ve daha tatmin edici bir yöne doğru ilerlediğini hissedecekler.

BALIK

Balıklar için Şubat ayının sonu hayatlarında uzun süredir devam eden belirsizliklerin yerini netliğe bırakacak bir dönem olacak. , ilişkiler ve günlük rutinler daha dengeli bir hale kavuşacak. Bu süreç, Balıkların kendi değerlerini yeniden keşfetmelerine ve daha motive hissetmelerine olanak tanıyacak.

BAŞAK

Başak burçları için de belirsizliklerin geride kaldığı bir dönem olacak. Özellikle partnerlerle veya yakın çevreyle ilgili kırılganlıklar artık daha yapıcı bir şekilde çözümlenebilir. Şubat sonunda gezegen konumları, Başakların hem iş hem de özel yaşamda daha net kararlar almasını kolaylaştıracak.

YAY

Yay burçları da Şubat ayının sonuna yaklaşırken ev, aile ve temel yaşam koşullarında belirgin bir iyileşme hissedecekler. Son zamanlarda içsel bir çalkantı yaşayan Yay’lar, artık daha istikrarlı ve huzurlu bir döneme girecek.

Astrologlara göre Satürn ve Neptün’ün uzun dönemli transitleri, bir süredir pek çok burç için zorlayıcı enerjiler yaratıyordu. Bu gezegenlerin Pisces’tan ayrılmasıyla birlikte, Balık, Başak ve Yay burçları enerji yoğunluğunun hafiflediğini, ruhsal ve yaşam kalitesi açısından daha olumlu bir döneme girdiklerini hissedecekler.