Şubat neden 28 çekiyor? En kısa ay olan Şubat ayının neden 28 gün çektiği ve kaç yılda bir 29 gün olduğu internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat'ın adı Februus'tan geliyor. Mitolojiye göre Februus, Roma arınma tanrıçasıdır. Bu kapsamda Şubat neden 28 çekiyor? 2022 Şubat ayında neden 28 gün var, kaç yılda bir 29 çeker? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Şubat ayı ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

ŞUBAT NEDEN 28 ÇEKİYOR?

Şubat ayı 28 günden oluşmaktadır. Buna karşın bazı yıllarda şubat ayı 29 gün çekmektedir. Şubat ayı, bu sene 28 gün çekmektedir. 28 Şubat Pazartesi günü Şubat ayının son günüdür.

ŞUBAT AYINDA NEDEN 28 GÜN VAR?

Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşü yaklaşık 365,25 gün sürer, fakat takvim yılı 365 gün olduğu için, Şubat ayı bazen 28 bazen de 29 gün çekmektedir.

ŞUBAT KAÇ YILDA BİR 29 ÇEKER?

Dünya tam tur dönmesini 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır.

Dünya tam tur dönmesi 4 yılda bir 6 saatlerin toplamında artık yıl meydana gelmektedir. Artık yıllarda şubat ayı 28 günden değil 29 günden oluşmaktadır. 4 yılda biriken 6 saatler 24 saate tamamlandığı için 4 yılda bir şubat ayı 29 olmaktadır.

Şubat ayı en son 2020'de 29 gün çekmiştir. Bu sebeple şubat ayının 29 gün olacağı yıl 2024'tür.

