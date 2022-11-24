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Subway çalışma saatleri: Subway saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

22.11.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1965 senesinde Fred Deluca ve onun aile dostu olan Peter Buck tarafından kurulan Subway, dünya çapında fazlasıyla ünlü olan bir sandviç markasıdır. Subway, ülkemizde ilk restoranını 1996 senesinde açmıştır. Dünyanın en büyük sandviç zinciri olma özelliğini taşıyan Subway, 44.600’den fazla restoranı ile ürünlerini müşterilerine sunar. Peki, Subway açılış ve kapanış saatleri nedir?

Subway çalışma saatleri: Subway saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Subway’in Türkiye’de toplam 105 şubesi bulunur. Bünyesinde baharatlı İtalyan sandviçinden rozbif sandviçine, çeşitli salatalardan kurabiyelere, sebzelerden soslara kadar birçok farklı lezzet barındırır. Subway mesai saatleri bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Resmi web sitesinden konum bilgisi aratarak, size en yakın restoranın nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Peki, Subway kaça kadar açık?

Subway çalışma saatleri nedir?

Subway çalışma saatleri hizmet verdikleri bölgeye göre değişir. Subway açılış ve kapanış saatleri haftanın yedi günü de benzerdir ve bu saatler arasında müşterilerine hizmet verir. Konumunuza en yakın Subway mesai saatleri için restoranın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Subway saat kaçta açılıyor?

Bazı bölgelerde Subway açılış saati çoğunlukla 09.00 – 10.00 arası iken bazı bölgelerde ise sabah saat 07.30’dur. Türkiye genelinde hizmet veren tüm şubelerinde öğle tatili yoktur. Öğle saatlerinde de gelen müşterilerine fast food hizmeti sunulur.

Subway saat kaçta kapanıyor?

Subway restoranlarının fast food hizmetini sonlandırma saatleri lokasyondan lokasyona farklılık gösterir. Subway kapanış saati bazı yerlerde gece saat 21.30 – 22.00 arası iken bazı yerlerde ise gece saat 23.00 – 01.00 arasıdır. "Subway kaça kadar açık?" sorusunu cevabı bölgeden bölgeye göre değişse de 21.30 ila 01.00 arasında değişir.

Subway hafta sonu açık mı?

Türkiye genelinde hizmet sunan Subway mesai saatleri ve günleri içerisinde haftanın her günü bulunur. Hem hafta içi hem de hafta sonu müşterilerine kesintisiz bir şekilde fast food hizmeti verir. Subway cumartesi pazar çalışma saatleri bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Subway cumartesi pazar çalışma saatleri çoğunlukla şu şekildedir:

  • Cumartesi - Pazar: Bazı bölgelerde Subway açılış saati 09.00 iken bazı bölgelerde ise sabah saat 10.00’dır. Hafta sonu Subway kapanış saati ise çoğunlukla gece saat 22.00 – 01.00 arasıdır.

Subway şubeleri hafta sonu açık olmasının yanı sıra dinî bayramlarda ve resmî tatil günlerinde de müşterilerine hizmet sunmaya devam eder.

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