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Olup bitene kendisi de inanamadı! Dehşet aletini paylaşarak sordu: 'Bu ülkenin doktoru olarak ölmeyi mi bekleyeceğim?'

30.07.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları şiddet olayları nedeniyle çileleri bitmek bilmiyor. Şanlıurfa'da doktorluk yapan Sezer Eşfer'in yaşadığı dehşetle bu olaylara bir yenisi daha eklendi. Tedavisini yapan doktor Eşfer'e kaldırım taşıyla saldırmaya kalkışıp gözaltına alınan Ali K., daha sonra serbest bırakıldı. Eşfer duruma isyan edip "Yarın gelip yarım kalan işini halledebilir. O zaman tutuklarsınız" dedi. Ali K., birkaç saat sonra Eşfer'in öngördüğü üzere hastaneye tekrar gelip dehşet saçtı..

Olup bitene kendisi de inanamadı! Dehşet aletini paylaşarak sordu: 'Bu ülkenin doktoru olarak ölmeyi mi bekleyeceğim?'

Ali K. adlı hasta, acil servise başvurdu ve burada tedavisi doktor Eşfer tarafından tamamlandı. Eşfer daha sonra Ali K.'yi genel muayene için göz doktoruna yönlendirdi ancak Ali K. buna öfkelendi ve "Bana bakacaksınız" deyip doktor Eşfer'e kaldırım taşıyla saldırmaya kalkıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Ali K. serbest bırakıldı ve hastaneye tekrar geldi ve doktor Eşfer'in iddiasıyla yine alkol ya da madde etkisindeydi. Olayın ayrıntıları şu şekilde...

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TEDAVİSİNİ TAMAMLAYAN DOKTORA SALDIRMAYA KALKIŞTI

Olay, 28 Temmuz gecesi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi. Bağımlı olduğu öne sürülen Ali K., uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde gelince acil servise gitti. Nöbetçi doktor Sezer Eşfer, gözünü yıkayıp tedavisini tamamladığı Ali K.'ye, risk oluşturacak bir durum olmadığını, genel muayene için göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi. Duruma öfkelenen Ali K., "Bana bakacaksınız" diyerek acil servis önünde söktüğü kaldırım taşıyla doktora saldırmaya kalkıştı. Hasta yakınlarının araya girmesiyle engellenen Ali K., hastane polisleri tarafından gözaltına alındı.

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ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Ali K., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece eylemi gerçekleştirmediği gerekçesiyle 15 saat sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yaşananların ardından bu kez alkollü olarak hastaneye gelen Ali K.'yi gören doktor Sezer Eşfer, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

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"YARIN GELİP İŞİMİ HALLEDEBİLİR, O ZAMAN TUTUKLARSINIZ"

Sezer Eşfer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sırasıyla şunları dile getirdi:

  • Kendi ellerimle tedavisini yaptığım hasta şu taşla beni öldürmek için acil servisi bastı. Biz bunu hakedecek ne yaptık?

  • Eylemi teşebbüs olarak kaldığından şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yarın gelip yarım kalan işini halledebilir. O zaman tutuklarsınız.

  • Yarın başıma bir şey gelirse sorumlusu kim olacak sizce? Açık açık beni öldüreceğini söyleyip, elinde bir insanı öldürebilecek bir taşla acil servise gelen bir adam şu an serbest. Şaka gibi ama değil. Allah kahretsin

  • Bu şehirde güvende değilim, ölüm korkum var. Beni koruyabilecek misiniz? @UrfaValiligi @TC_icisleri

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"ÖLÜM KORKUM VAR, BENİ KORUYABİLECEK MİSİNİZ?"

Eşfer, Ali K.'nin hastaneye yeniden gelmesi üzerine yeniden yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

  • Ya inanılır gibi değil adam saatler sonra acil servisimize geri geliyor. Yine madde etkisinde yine sorun çıkarıyor. Bu mu kanun bu mu adalet? Biz bunları yaşamak zorunda mıyız?

  • Dün beni öldüreceğini söylerek acil servisi taşla basan adam, gözaltına alındı 15 saat sonra serbest bırakıldı. 7 saat sonra da acil servisimize tekrar geldi. Yine alkol ya da madde etkisindeydi. Soruyorum size ben bu ülkenin doktoru olarak ne yapmalıyım? Ölmeyi mi bekleyeceğim?

(DHA)

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