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  4. Suç makinesi çıktılar! Elebaşı Serdar Alp de yakalandı, Tunceli'de suç örgütü çökertildi

Suç makinesi çıktılar! Elebaşı Serdar Alp de yakalandı, Tunceli'de suç örgütü çökertildi

26.03.2024 08:30
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Tunceli'de eş zamanlı olarak Mahzen-20 operasyonları düzenlendi. Elebaşı Serdar Alp ile beraber suç örgütü çökertildi, 12 şüpheli yakalandı. Örgütün ihaleye fesat karıştırmadan tefeciliğe ve nitelikli yağmaya birçok suça karıştığı ortaya çıktı.

Suç makinesi çıktılar! Elebaşı Serdar Alp de yakalandı, Tunceli'de suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ,“Mahzen-20” operasyonlarının detaylarını duyurdu.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, tehdit, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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