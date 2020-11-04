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  4. Suç makinesi karı koca saklandıkları kömürlükte yakalandı

Suç makinesi karı koca saklandıkları kömürlükte yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 18:01 | Son Güncelleme

Kayseri polisinin yaptığı çalışmalarda, 5 ilde ’hırsızlık’ suçundan aranan ve haklarında hapis cezası olan şahıs ile karısı, saklandıkları kömürlükte yakalandı.Edinilen bilgiye göre Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat illerinde ’Bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’, ’konut dokunulmazlığını ihlal etme’, mala zarar verme’ suçlarından 5 adet yakalama emri ile aranan ve hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K ile; ’hırsızlık’, ’Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından hakkında 4 ayrı yakalama emri olduğu ve toplamda 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan karısı A.K.’yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kayseri polisinin yaptığı çalışmalarda, 5 ilde ’hırsızlık’ suçundan aranan ve haklarında hapis cezası olan şahıs ile karısı, saklandıkları kömürlükte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat illerinde ’Bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’, ’konut dokunulmazlığını ihlal etme’, mala zarar verme’ suçlarından 5 adet yakalama emri ile aranan ve hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K ile; ’hırsızlık’, ’Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından hakkında 4 ayrı yakalama emri olduğu ve toplamda 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan karısı A.K.’yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda S.K.’nin babasının evinde olduğu öğrenilen şahısları yakalamak için ekipler operasyon yaptı. Yavuzlar Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda apartmanın bodrumunda bulunan kömürlükte saklanan S.K. ile eşi A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

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