Suç makinesi yakalanınca oynamaya başladı! Boğazını kesmiş, çaldıklarını su kuyusuna saklamış

Olay, 25 Mart tarihinde Hasas Mahallesi 46. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Can S. (21) ile arkadaşı İnan A. (20) gece saat 02.00 sıralarında Hasas Mahallesi 46. Cadde üzerinde park halindeki E.G’ye (30) ait otomobili kapısını zorlayarak açtı. Düz kontak yapamadıkları aracı götüremeyen 2 kafadar biraz ileride yine park halindeki M.A’ya (23) ait otomobilin kapısını zorladı. Bu aracı açtıktan sonra düz kontak yöntemiyle çalıştıran 2 arkadaş daha sonra çaldıkları araçla gezerken Hasas Mahallesinde gördükleri plakasız bir motosikleti çaldı. Çaldıkları motosikleti çaldıkları aracın bagajına koyan 2 kafadar hızla olay yerinden uzaklaştı. YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN BOĞAZINI KESİP SIRTINDAN BIÇAKLADILAR Çaldıkları araçla bir süre ilerleyen 2 kafadar Sofular Mahallesi Hasas Caddesinde bir şahsı gördü. Araçtan inerek yabancı uyruklu olan N.A. (21) isimli şahıstan uyuşturucu hap istedi. 2 kafadar, istediklerini almak için şahsı darp etti. Darp etmelerine rağmen istediklerini alamayan Can S., şahsın boğazına bıçak dayayıp boğazını keserken, arkadaşı İnan A. ise yabancı uyruklu şahsı sırtından bıçakladı. Boğazı kesilen ve sırtından bıçaklanan şahıs mahalle sakinlerinin olayı fark etmesi üzerine 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İÇLEYE KAÇIP MARKETİ SOYAN 2 KAFADAR ÇALDIKLARI SİGARALARI SU KUYUSUNA SAKLADI Yabancı uyruklu şahsı bıçakladıktan sonra tekrar çaldıkları araca binerek kaçan 2 kafadar Aksaray’ın Ortaköy ilçesine gitti. Sabaha karşı ilçeye giren Can S. ve suç arkadaşı İnan A. Ortaköy ilçesinde de gözlerine kestirdikleri bir marketi soydu. Kapıyı kırmak sureti ile markete giren 2 kafadar markette bulunan 400 paket sigarayı alarak çaldıkları aracın arkasına yükledi. Ardından araçla olay yerinden kaçan zanlılar ilçe merkezi civarındaki dağlık boş arazide bulunan su kuyusuna gitti. Burada çaldıkları 400 paket sigarayı poşetleyen suç makineleri poşetlere ip bağlayarak sigaraları su kuyusuna saldı. Sigaraları su kuyusuna saklayan Can S. ve İnan A. daha sonra çaldıkları araçla olay yerinden ayrıldı. ÇALDIKLARI OTOMOBİLİ PARÇALAYIP MOTOSİKLETİ YAKTILAR Can S. ve İnan A. daha sonra 7 kilometre uzaklıktaki başka bir dağlık araziye gitti ve burada çaldıkları aracın ve motosikletin değerli malzemelerini bir bir söktü. Olayla ilgili iz bırakmamak için aracın benzin deposundaki benzini çeken 2 kafadar, çektikleri benzini araç ve motosiklete dökerek yaktı. Yanan motosikletten geriye sadece siyah bir demir kalırken, tam olarak yanmayan araç ise şahıslar tarafından paramparça edildi.

OLUŞTURULAN ÖZEL EKİP 621 KAMERADA 80 SAATLİK GÖRÜNTÜYÜ İNCELEDİ Yaşanan olayların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi özel bir ekip kurdu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan özel ekip şüphelilerin peşine düştü. İlk aracın çalındığı olay yerinden inceleme ve araştırmalarına başlayan özel ekip MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde maskeli ve şapkalı 2 şahsı tespit eden ekip çemberi genişleterek şahısların gittiği istikamet yönünde tüm MOBESE ve kameraları incelemeye aldı. Bölgede ve şahısların kaçış istikametine yönelik toplam 621 kameradaki 80 saatlik görüntüleri inceleyen polis ekipleri şahısların Ortaköy ilçesi istikametine gittiğini tespit etti. ŞÜPHELİLER AYAKKABILARI VE TAYTLARINDAN YAKALANDI Yapılan araştırmaları derinleştirerek Ortaköy İlçesine giden özel ekip burada da yaptığı çalışmada güvenlik kamerasında geçmiş görüntülerle birlikte şahsın tayt ve ayakkabılarından kimliğini belirledi. Bunun üzerine teknik bir inceleme başlatan özel ekip, Can S. isimli şahsı Ortaköy ilçesinde yaptığı operasyonla saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Diğer şüphelinin de kimliğini tespit ederek Aksaray merkezde bir ikamete yaptığı operasyonla İnan A.’yı da yakalayarak gözaltına aldı.