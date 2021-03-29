HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Suç makinesi yakalanınca oynamaya başladı! Boğazını kesmiş, çaldıklarını su kuyusuna saklamış

Suç makinesi yakalanınca oynamaya başladı! Boğazını kesmiş, çaldıklarını su kuyusuna saklamış

29.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da polis operasyonu ile yakalanan 2 suç makinesi şüphelisinden biri koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Görüntülendiğini fark eden şüpheli, elleri kelepçeli halde kameralar karşısına döne döne oynadı. 3 ay önce kısıtlamadan kaçtığı öğrenilen ve kovalamaca sonucu yakalanan diğer şüpheli ise, 'Yakalayamazdınız, E Tipi Kapalı Cezaevine selamlar' dedikten sonra selam söylediği cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Mart tarihinde Hasas Mahallesi 46. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Can S. (21) ile arkadaşı İnan A. (20) gece saat 02.00 sıralarında Hasas Mahallesi 46. Cadde üzerinde park halindeki E.G’ye (30) ait otomobili kapısını zorlayarak açtı. Düz kontak yapamadıkları aracı götüremeyen 2 kafadar biraz ileride yine park halindeki M.A’ya (23) ait otomobilin kapısını zorladı. Bu aracı açtıktan sonra düz kontak yöntemiyle çalıştıran 2 arkadaş daha sonra çaldıkları araçla gezerken Hasas Mahallesinde gördükleri plakasız bir motosikleti çaldı. Çaldıkları motosikleti çaldıkları aracın bagajına koyan 2 kafadar hızla olay yerinden uzaklaştı.

YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN BOĞAZINI KESİP SIRTINDAN BIÇAKLADILAR

Çaldıkları araçla bir süre ilerleyen 2 kafadar Sofular Mahallesi Hasas Caddesinde bir şahsı gördü. Araçtan inerek yabancı uyruklu olan N.A. (21) isimli şahıstan uyuşturucu hap istedi. 2 kafadar, istediklerini almak için şahsı darp etti. Darp etmelerine rağmen istediklerini alamayan Can S., şahsın boğazına bıçak dayayıp boğazını keserken, arkadaşı İnan A. ise yabancı uyruklu şahsı sırtından bıçakladı. Boğazı kesilen ve sırtından bıçaklanan şahıs mahalle sakinlerinin olayı fark etmesi üzerine 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İÇLEYE KAÇIP MARKETİ SOYAN 2 KAFADAR ÇALDIKLARI SİGARALARI SU KUYUSUNA SAKLADI

Yabancı uyruklu şahsı bıçakladıktan sonra tekrar çaldıkları araca binerek kaçan 2 kafadar Aksaray’ın Ortaköy ilçesine gitti. Sabaha karşı ilçeye giren Can S. ve suç arkadaşı İnan A. Ortaköy ilçesinde de gözlerine kestirdikleri bir marketi soydu. Kapıyı kırmak sureti ile markete giren 2 kafadar markette bulunan 400 paket sigarayı alarak çaldıkları aracın arkasına yükledi. Ardından araçla olay yerinden kaçan zanlılar ilçe merkezi civarındaki dağlık boş arazide bulunan su kuyusuna gitti. Burada çaldıkları 400 paket sigarayı poşetleyen suç makineleri poşetlere ip bağlayarak sigaraları su kuyusuna saldı. Sigaraları su kuyusuna saklayan Can S. ve İnan A. daha sonra çaldıkları araçla olay yerinden ayrıldı.

AW280647_01

ÇALDIKLARI OTOMOBİLİ PARÇALAYIP MOTOSİKLETİ YAKTILAR

Can S. ve İnan A. daha sonra 7 kilometre uzaklıktaki başka bir dağlık araziye gitti ve burada çaldıkları aracın ve motosikletin değerli malzemelerini bir bir söktü. Olayla ilgili iz bırakmamak için aracın benzin deposundaki benzini çeken 2 kafadar, çektikleri benzini araç ve motosiklete dökerek yaktı. Yanan motosikletten geriye sadece siyah bir demir kalırken, tam olarak yanmayan araç ise şahıslar tarafından paramparça edildi.

OLUŞTURULAN ÖZEL EKİP 621 KAMERADA 80 SAATLİK GÖRÜNTÜYÜ İNCELEDİ

Yaşanan olayların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi özel bir ekip kurdu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan özel ekip şüphelilerin peşine düştü. İlk aracın çalındığı olay yerinden inceleme ve araştırmalarına başlayan özel ekip MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde maskeli ve şapkalı 2 şahsı tespit eden ekip çemberi genişleterek şahısların gittiği istikamet yönünde tüm MOBESE ve kameraları incelemeye aldı. Bölgede ve şahısların kaçış istikametine yönelik toplam 621 kameradaki 80 saatlik görüntüleri inceleyen polis ekipleri şahısların Ortaköy ilçesi istikametine gittiğini tespit etti.

ŞÜPHELİLER AYAKKABILARI VE TAYTLARINDAN YAKALANDI

Yapılan araştırmaları derinleştirerek Ortaköy İlçesine giden özel ekip burada da yaptığı çalışmada güvenlik kamerasında geçmiş görüntülerle birlikte şahsın tayt ve ayakkabılarından kimliğini belirledi. Bunun üzerine teknik bir inceleme başlatan özel ekip, Can S. isimli şahsı Ortaköy ilçesinde yaptığı operasyonla saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Diğer şüphelinin de kimliğini tespit ederek Aksaray merkezde bir ikamete yaptığı operasyonla İnan A.’yı da yakalayarak gözaltına aldı.

KAMERA KARŞISINDA HEM SÖYLEDİ HEM OYNADI

Aksaray merkezde operasyonla yakalanan ve aynı zamanda korona virüs testinin pozitif olduğu öğrenilen İnan A. polis ve sağlık ekiplerinin kontrolü altında gözaltına alındı. Gözaltı sırasında bir gazetecinin kendisini görüntülediğini fark eden İnan A. kelepçeli ellerini havaya kaldırarak hem söyledi hem de dönerek oynadı. Oynamasının ardından ambulansa bindirilen İnan A. polis ekiplerinin nezaretinde Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. İnan A.’nın 17 ayrı suç dosyası olduğu öğrenildi.

'YAKALAYAMAZDINIZ' DEYİP CEZAEVİNE SELAM GÖNDERMİŞ

3 ay önce kısıtlama denetiminde polislerin yaya olarak dur ihtarına uymayarak emniyeti alarma geçiren ve yakalandığında, “Yakalayamazdınız, komisere dua edin. Tutuklayın beni, E Tipi Kapalı Cezaevine selamlar olsun” diyerek adeta dalga geçen Can S.’nin ise bu yakalanmasının ardından hırsızlık yaptığı ve ardından gönderildiği açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar ettiği öğrenildi. “Yakalayamazdınız” demesinin ardından 2. kez yakalanan ve 9 ayrı suç dosyası olan Can S. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmaların ardından özel ekip tüm suç aletlerini, çalıntı aracı, yakılan motoru ve çalıntı sigaraları buldu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
‘Sana iğne yapacağım’ diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası‘Sana iğne yapacağım’ diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
polis Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Arnavutköy'de feci kaza: Kamyon ile duvar arasında kalan şoför hayatını kaybetti

Feci kaza: Kamyon ile duvar arasında sıkıştı

‘Sana iğne yapacağım’ diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

‘Sana iğne yapacağım’ diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

6 aylık Eylül bebek biberonla süt içerken boğularak hayatını kaybetti

Gece biberonla süt verdi, sabah nefes alamadığını fark etti

Belediye binasında intihar girişimi! Belediye Başkanı engelledi

Belediyede hareketli anlar! Belediye Başkanı devreye girdi

Kripto para üretmek için iş yerinden 600 bin TL’lik cihaz çaldı

Çalıştığı yerden çaldığı cihazlar ile kendine iş yeri kurdu

Dikkatsizliğin böylesi!

Dikkatsizliğin böylesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.