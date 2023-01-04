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Suç örgütü kurmuştu! Eski İngiliz kick boksçu Andrew Tate'in milyonluk araba koleksiyonuna el konuldu

04.01.2023 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan ticareti soruşturmasında gözaltındaki Andrew Tate ve kardeşinin araba koleksiyonlarına el konuldu. Romanya polisi, kardeşlerin toplamda 5 milyon avronun üzerinde değere sahip araba koleksiyonlarına el koydu. El konulan bir Bugatti Chiron, bir Rolls Royce, iki Ferrari ve bir Porsche koleksiyonda yer alıyor.

Suç örgütü kurmuştu! Eski İngiliz kick boksçu Andrew Tate'in milyonluk araba koleksiyonuna el konuldu

Romanya'da insan ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında tutulan eski kick boksçu Andrew Tate ve kardeşi Tristan'ın araba koleksiyonlarına el konuldu.

Independent'ın haberine göre, 29 Aralık 2022'de gözaltına alınan ve gözaltı süreleri mahkemece 30 günlüğüne uzatılan Andrew Tate ve kardeşine dair yeni gelişmeler yaşandı.

Romanya polisi, kardeşlerin toplamda 5 milyon avronun üzerinde değere sahip araba koleksiyonlarına el koydu.

El konulan bir Bugatti Chiron, bir Rolls Royce, iki Ferrari ve bir Porsche koleksiyonda yer alıyor.

Ayrıca Tate kardeşlerin yaşadığı ve 6 genç kızı alıkoyarak istismar ettikleri evin de aralarında olduğu bazı binalara el konuldu.

İNSAN TİCARETİ SORUŞTURMASI

Andrew ve Tristan Tate'in de aralarında olduğu 4 kişi, insan ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında 29 Aralık 2022'de Romanya'da gözaltına alınmıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, 4 şüphelinin insan ticareti yapmak ve suç örgütü kurmakla suçlandığı ifade edilmişti. Açıklamada, grup tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen 6 mağdurun tespit edildiği belirtilmişti.

Diğer yandan Tate, bir sosyal medya paylaşımında, pizza kutularını kullandığı Romanya'daki pizza zinciri Jerry's Pizza ile alay etmişti. Tate'in gözaltına alınmasının ardından Savcılığın Tate'in ülkede olduğunu doğrulamak için bu paylaşımı kullandığı ileri sürülmüştü ancak bu, yetkililerce doğrulanmadı.

Şüpheliler hakkında nisandan bu yana soruşturma yürütüldüğü öğrenilmişti.

Tate, gözaltına alınmasından kısa süre önce araba koleksiyonuyla övündüğü bir tweet atarak, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i etiketlemiş, Thunberg de bu tweete alaycı bir yorum yapmıştı.

Thunberg de dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, Tate'in pizzalı paylaşımına atıfta bulunarak, "Pizza kutularınızı geri dönüştürmezseniz böyle olur." ifadesini kullanmıştı. (AA)

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Romanya soruşturma

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