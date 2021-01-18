Suç örgütü liderinden cinayeti üstlenmeyen gence kan donduran tehdit

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünü deşifre etti. Polis, 8 aylık teknik ve fiziki takiple örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin belirlenmesiyle 13 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde, aralarında örgüt lideri Murat Takak ile aktif görevde, biri komiser, 13 polisin de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 11 tabanca, 10 av tüfeği, 3 bin 504 uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira, 13 alacak senedi ele geçirildi.

ÖRGÜT LİDERİNİN İŞLEDİĞİ CİNAYETİ BAŞKASINA ÜSTLENDİRMİŞLER

Operasyonun ardından örgütün karıştığı olaylara ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Örgütün 2 cinayeti örtbas ettiği, örgüt lideri olduğu öne sürülen Murat Takak’ın, 5 Mayıs 2020’de merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde Mehmet Ali Seyhan’ın tabancayla öldürdüğü olayın ardından tutuklandığı, ancak daha sonra cinayeti A.B.’ye üstlendirmeye çalıştığı belirtildi. A.B.’nin cinayeti üstlenmeyi önce reddettiği, evlerinin duvarına ‘kan davalısı’ yazılıp, ailesi öldürmekle tehdit edilince üstlenmek zorunda kaldığı ileri sürüldü. Cinayet ve yaralamaların, örgütün etkili olduğu bölgedeki uyuşturucu rantının bozulması ve uyuşturucu satışlarının azaldığı gerekçesiyle işlendiği iddia edildi.