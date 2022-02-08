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  4. Sucuk ekmek dağıtımı sonrası izdiham çıktı! "Biraz çile çektik"

Sucuk ekmek dağıtımı sonrası izdiham çıktı! "Biraz çile çektik"

08.02.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen “Erzincan Kültür ve Sanat Günleri” etkinlikleri kapsamında meydanda kurulan ocak başında bedava dağıtılan sucuk ekmek izdihama neden oldu.

Sucuk ekmek dağıtımı sonrası izdiham çıktı! "Biraz çile çektik"

Erzincan Dörtyol Meydanı’nda “Erzincan Kültür ve Sanat Günleri” etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi.

Folklor ekibinin gösterisiyle başlayan programda yerel sanatçılar tarafından konser verildi. Konser devam ederken alanın yan tarafında kurulan ocak başında vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek dağıtımı yapılmaya başlandı.

İZDİHAMA NEDEN OLDU

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve diğer kent protokolünün alandan ayrılmalarının ardından sucuk ekmek dağıtımı izdihama neden oldu.

"BİRAZ ÇİLE ÇEKTİK"

Sucuk ekmek almak için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar güç anlar yaşadı. Sucuk ekmek alan bazı vatandaşlar, “Biraz çile çektik. Zor oldu ama sonunda almayı başardık. Sıra ihlal edilince izdiham, karışıklık oldu” ifadelerine yer verdi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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