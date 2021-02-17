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Sucuk olmaktan kurtardığı eşeğe gözü gibi bakıyor

17.02.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Sucuk olmaktan kurtardığı eşeğe gözü gibi bakıyor

Bursa’da bir hayvansever, başı boş eşeği sucuk olmaktan kurtardı. Yeni yuvasında eşeğe gözü gibi bakan hayvansever, eşeği kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kurduğu barınakta çok sayıda sahipsiz hayvana ev sahipliği yapan Mefaret Özmez, Uludağ yolunda sahipsiz bir eşeğin dolaştığı ihbarını aldı. Eşeğin kesilip sucuk yapılacağını düşünen hayvansever, eşeği kurtarmak için hemen harekete geçti. Tarif edilen bölgede eşeğin başı boş gezdiğini görüp bulunduğu alandan alıp barınağına getirdi. Yeni yuvasında eşeğe gözü gibi bakan Özmez, eşeği kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Sahipsiz eşek ihbarı alır almaz hemen yola çıktığını ifade eden Mefaret Özmez, "Uludağ yolunda günlerdir başı boş eşek gezdiği ihbarı geldi. Eşekleri sucuk yapıyorlar. Biz de gittik bulduk, eşeğimizi aldık. 6 aydır bizimle birlikte yaşıyor. Barınağımızdaki hayvanlarla arası çok iyi. Eşeğe burada çok iyi bakıyoruz. Tasması olmadan burada yaşıyor, ama asla bizi bırakıp gitmiyor" dedi.

İHA

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