Suda doğum nedir? Suda doğum nasıl yapılır? Suda doğum faydaları neler?

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin doğumunun ardından vatandaşlar tarafından suda doğum araştırılmaya başlandı. Suda doğum nasıl olur konusunda araştırmalar yapanlar, konunun detaylarını ve yöntemin nasıl uygulandığını merak ediyor. İşte suda doğum ile ilgili tüm merak edilenler...
Anne adaylarının doğum için özel hazırlanmış olan bir ünitenin içerisine girmesiyle başlayan doğum süreci, doktor kontrolünde ve vajinal doğumla gerçekleşiyor. Diğer doğum çeşitleriyle aynı riskleri taşıdığı için güvenle tercih edilen yöntem sayesinde kan akımı artıyor ve kasılmalar rahat bir şekilde düzene giriyor. Bunun yanı sıra sıcak su etkisi ile bebek dünyaya gelirken meydana gelebilecek vajina yırtılması riskleri de azaltılıyor.
Rahim içerisinde de içi su dolu olan bir kesecikte bulunan bebek, aynı sıcaklıktaki içi su dolu olan bir havuza doğduğu için çok daha az ağlıyor ve çok daha sakin oluyor. Anne ile bebeğe bir yan etkisinin veya zararının bulunmadığı belirtilen yöntemin uygulanmasından önce bebek ve anne adayı için çeşitli sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Buna ek olarak suda doğum yönteminin donanımlı bir üniteye sahip olan hastanelerde ve deneyimli ekipler tarafından yapılması gerekiyor.
Doğumdan önce gereken sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor ve anneyle bebeğinin yönteme uygun olup olmadıkları öğreniliyor. Özellikle çoğul gebelikler ile 37 haftanın altındaki gebeliklerde bu yöntem tercih edilmiyor. Bunun yanı sıra annede aktif enfeksiyon tablosu veya vajinal kanama olması halinde de bu yöntem uygulanmıyor. Benzer şekilde bu yöntemin uygulanmasını önleyen durumlar arasında bebeğin doğum pozisyonunu almamış olması ve kilosunun yüksek olması da bulunuyor. Bütün şartların uygun olması halinde ise anneye hazırlık eğitimi veriliyor.
Doğum sırasında anneye eğitimli personel ile uzman hekim eşlik ediyor. Anne, hazırlanan ve sürekli takip edilen sıcak suyun içine giriyor. Ilık su sayesinde anne rahatlıyor ve stresi azalıyor. Ayrıca endorfin hormonunun etkisi ile ağrı ve sancı hafifliyor. Doğru nefes teknikleriyle de sancılar azaltılabiliyor. Doktorun yönergeleri doğrultusunda suda doğum yöntemi gerçekleştiriliyor. Yöntemin uygulanabilmesi için hastanenin uygun şartlara sahip olması, personelin deneyimli ve eğitimli olması gerekiyor.
Suda doğum yöntemini araştıran anne adayları tarafından suda doğum acısız mı sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Annenin stresini azaltmada epey etkili olan yöntem, bebek açısından da anne karnında dış ortama geçerken yumuşak bir geçiş sağlıyor. Suyun rahatlatıcı etkisi ile anne ve bebek çok daha az travma yaşıyor. Doğumun avantajları arasında sancıları hafifletmesi, anne ve bebeği rahatlatması, anne adayının çok daha rahat bir şekilde hareket etmesini sağlaması ve doğum süresini kısaltması bulunuyor.
Bunlara ek olarak endorfin salgılanması artacağı için ağrı da çok daha az hissediliyor. Suda doğum bebeğin çıktığı kanalları yumuşattığı için esnekliği artırıyor. Ayrıca vajinal bölgeye kesi uygulanma ihtimali de azalıyor. Suda doğum yönteminde pek çok zaman suni sancı benzeri müdahalelere gerek duyulmuyor.
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