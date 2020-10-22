Suda doğum nedir? Suda doğum nasıl yapılır? Suda doğum faydaları neler?

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin doğumunun ardından vatandaşlar tarafından suda doğum araştırılmaya başlandı. Suda doğum nasıl olur konusunda araştırmalar yapanlar, konunun detaylarını ve yöntemin nasıl uygulandığını merak ediyor. İşte suda doğum ile ilgili tüm merak edilenler...

SUDA DOĞUM NEDİR?

Anne adaylarının doğum için özel hazırlanmış olan bir ünitenin içerisine girmesiyle başlayan doğum süreci, doktor kontrolünde ve vajinal doğumla gerçekleşiyor. Diğer doğum çeşitleriyle aynı riskleri taşıdığı için güvenle tercih edilen yöntem sayesinde kan akımı artıyor ve kasılmalar rahat bir şekilde düzene giriyor. Bunun yanı sıra sıcak su etkisi ile bebek dünyaya gelirken meydana gelebilecek vajina yırtılması riskleri de azaltılıyor.

Rahim içerisinde de içi su dolu olan bir kesecikte bulunan bebek, aynı sıcaklıktaki içi su dolu olan bir havuza doğduğu için çok daha az ağlıyor ve çok daha sakin oluyor. Anne ile bebeğe bir yan etkisinin veya zararının bulunmadığı belirtilen yöntemin uygulanmasından önce bebek ve anne adayı için çeşitli sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Buna ek olarak suda doğum yönteminin donanımlı bir üniteye sahip olan hastanelerde ve deneyimli ekipler tarafından yapılması gerekiyor.