"Sudan askeri darbe girişiminden çok daha fazlasıyla karşılaştı"

HARTUM (AA) - Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi (AGK), planlı bir askeri darbe girişiminden çok daha fazlasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

AGK Sözcüsü ve Siyasi Komite Başkanı Şemseddin Kebbaşi İbrahim, başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında, askeri darbe girişiminin bastırıldığını ifade ederek olaya karışan gözaltındaki bir grup askerle ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

İbrahim, “Söz konusu kalkışma, planlı bir askeri darbe girişiminden çok daha fazlası. Müzakerelerde aynı salonda oturduğumuz Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerindeki (ÖDBG) bazı siyasi partiler de askeri darbe planladı.” ifadesini kullandı.

Sudan Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib Ahmed Babekir, dün yaptığı açıklamada, yakın zamanda bir askeri darbe girişiminin engellendiğini bildirmişti.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, kalkışmayla ilgili gözaltına alınan 68 subayın sorgusu sürüyor.

Etiyopya Başbakan Temsilcisi'nin kendilerine ÖDBG’nin müzakereleri Addis Ababa’da yürütme isteğini bildirdiğini ancak Askeri Konseyin müzakereleri Sudan dışına taşıma fikrini reddettiğini söyleyen İbrahim, “ÖDBG ile Devlet Başkanlığı Konseyinin yetkileri konusunda anlaşmıştık, ihtilaf noktamız temsil oranlarında.” diye konuştu.