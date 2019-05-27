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Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan'dan BAE'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 00:35 | Son Güncelleme

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, BAE'yi ziyaret ederek Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü

ABU DABİ (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, ülkeyi ziyaret eden Burhan, başkent Abu Dabi'de Veliaht Prens Muhammed bin Zayid ile bir araya geldi.

İkili, Sudan ile BAE ilişkilerinin yanı sıra Abu Dabi ile Riyad yönetimlerinin, Sudan'a yaptığı son ekonomik yardımlar konusunu ele aldı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, görüşmede hassas dönemden geçen Sudanlılar arasında diyaloğun önemini vurguladı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, dün Mısır'a gitmiş ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştü.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu da önceki gün Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la bir araya gelmişti.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun yönetime el koymasının akabinde BAE ve Suudi Arabistan, Askeri Geçiş Konseyi'ne desteğini açıklamıştı.

Ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Sudan'a insani yardımda bulunmuş, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan da Sudan halkına yardım konusunu görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi ile iletişime geçmişti. BAE Abu Dabi Kalkınma Fonu da "Sudan'ın parasal ve finansal istikrarı için" daha önce vadeli olarak vereceklerini açıkladıkları 250 milyon doları Sudan Merkez Bankasına aktarmıştı.

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Abdülfettah el Burhan BAE Sudan Askeri Geçiş Konseyi

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