Sudan Askeri Geçiş Konseyinden Suudi Arabistan'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu'yu kabul etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Ömer el-Beşir döneminin ardından Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine gelen Daklu, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı.

Cidde kentinde bir araya gelen Bin Selman ile Daklu, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr'in yanı sıra Sudan Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi de hazır bulundu.

Daklu'nun ziyaret sonrası ülkeden ayrıldığı bilgisine yer verilen haberde başka ayrıntı paylaşılmadı.

Sudan'da geçen yıl 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordu 11 Nisan'da yönetime el koymuş, böylece 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

