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  4. Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Rahman motosikletiyle kaza yaptı! Sağlık durumu ciddi

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Rahman motosikletiyle kaza yaptı! Sağlık durumu ciddi

07.03.2024 21:00
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Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara'da motosikletiyle önünde ilerleyen araca çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakım servisine kaldırılan Rahman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara'da motosikletiyle önünde ilerleyen araca çarpması sonucu ağır yaralandı. Rahman'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Sudan motosiklet rahman
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