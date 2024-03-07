Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Rahman motosikletiyle kaza yaptı! Sağlık durumu ciddi

SudanCumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara'da motosikletiyle önünde ilerleyen araca çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakım servisine kaldırılan Rahman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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