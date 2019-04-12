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Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı görevinden ayrıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2019 23:53 | Son Güncelleme

Sudan'da darbenin ardından kurulan Askeri Geçiş Konseyi'nin başkanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf görevi bıraktığını açıkladı.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı görevinden ayrıldı

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu. Yardımcılığına Orgeneral Kemal Abdulmaruf getirildi.

Avad bin Avf, dün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, askerin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten Bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başlayan Bin Avf, ayrıca 3 aylık OHAL ilan edildiğini söyleyerek, ülke genelinde bir ay boyunca 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nden onlarca ismi gözaltına almıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sudan Avad bin Avf istifa

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