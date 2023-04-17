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  4. Sudan'daki çatışmaların büyük bilançosu: 180'den fazla ölü, 1800 kişiden fazla yaralı

Sudan'daki çatışmaların büyük bilançosu: 180'den fazla ölü, 1800 kişiden fazla yaralı

17.04.2023 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğünü, 1800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sudan'daki çatışmaların büyük bilançosu: 180'den fazla ölü, 1800 kişiden fazla yaralı

Birleşmiş Milletlerin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalardaki bilançoyu açıkladı. Perthes 180'den fazla kişinin öldüğünü, 1800 kişinin yaralandığını belirtti.

AA-20230416-30870376-30870371-SUDANDA_ORDU_ILE_MILIS_GUC_HDK_ARASINDAKI_CATISMALAR_SURUYOR

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan çatışma

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