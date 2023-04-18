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Sudan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlara Dışişleri'nden çağrı: Uygun koşullar oluştuğu takdirde...

18.04.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sudan'daki çatışmalara kilitlendi. Son bilgilere göre 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1800'den fazla yaralının olduğu ülkede sular durulmuyor. Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki vatandaşlara çağrı yaparak ayrılmak isteyenler için gerekli koşulların sağlanması durumunda yönlendirme yapılacağını belirtti.

Sudan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlara Dışişleri'nden çağrı: Uygun koşullar oluştuğu takdirde...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sudan’daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşlarımızın Sudan’dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacak." denildi.

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Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürerken, iki tarafın da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettikleri açıklandı. Sudan’da Ordu Generali Shams El Din Kabbashi, ateşkesin yerel saatle 18.00’de başlayacağını ve kararlaştırılan 24 saati aşmayacağını söyledi.

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SUDAN'DAKİ ÇATIŞMANIN GEÇMİŞİ

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.


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Sudan çatışma

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