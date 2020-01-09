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  4. Sudan Devlet Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye ettiği aslanlar büyüdü

Sudan Devlet Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye ettiği aslanlar büyüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:58 | Son Güncelleme

Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 45-60 kilogram olarak hediye edilen 4 aslan 125-150 kilograma ulaştı. Özenle beslenerek 24 saat güvenlik kamerası ile korunan aslanlar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde, yaklaşık 2 yıl önce getirilen, Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimleri verilen 2 dişi, 2 erkek aslanın bakımları özenli şekilde yapılıyor. Düzenli şekilde beslenen ve ilk geldiklerinde 30-60 kilogram olan aslanlar şu anda 125-150 kilograma ulaştı. Dişi olanları 4, erkek olanları ise 5 yaşında olan aslanların yakın zamanda yavrulamaları bekleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Sayın Cumhurbaşkanımıza 4 tane aslan hediye edilmişti. 2 dişi 2 erkek aslana burada 2 yıldır biz bakıyoruz. İlk geldiklerinde kiloları 45-60 arasındaydı. Şu anda 125-150 kilograma ulaştılar. Artık cinsel olgunluğa ve üreme yaşlarına geldiler. Hayvanlarımız burada çok mutlu ve kendilerini huzurlu hissediyorlar” diye konuştu.

ASLANLARDAN YAKIN ZAMANDA YAVRU BEKLİYORUZ

Aslanların beslenme ve yaşam kalitesi nedeni ile yakın zamanda yavrulayabileceklerini belirten Özsöyler, “Aslanlarımızdan yakın zamanda yavrularımızı da bekliyoruz. Tüm aslanlarımızda olduğu gibi bu aslanların da yazlık ve kışlık menüleri bulunmakta. Yazın 3,5 kiloya kadar hem kırmızı hem beyaz tavuk eti veriyoruz. Kışın da 4,5 kilo et veriyoruz. Aynı zamanda kışın tüm hayvanlarımıza ayrı menüler düzenliyoruz. Vitamin ve minerallerini her hayvana ayrı şekilde yemeklerine katarak veriyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜM BARINAKLARI ÖZEL OLARAK ISITIYORUZ

Kışlık ve yazlık barınakların hazır olduğunu, hayvanların belirli derecelerde ısıtıldığını söyleyen Celal Özsöyler şunları söyledi:

“Tüm hayvanlarımızın, kışlık barınak sıcaklıklarını ayarlıyoruz. Soğuk havada hayvanlarımızı ısıtıyoruz. Isıtma barınaktaki özel dijital ısıtma sistemi ile sağlanıyor. Belli bir sıcaklığın altına düşerse otomatik olarak ısıtma sistemi çalışıyor. Ortalama barınaklarda 17-20 santigrat dereceye geldiği zaman duruyor. Burada hayvanlar doğasına uygun şekillerde yaşadığı için daha hızlı büyüyorlar. Bunun yanı sıra beslenmeleri çok önemli, biz bunlara son derece dikkat ediyoruz. Türkiye ve Avrupa’da en fazla doğurganlık olan hayvanat bahçesi biziz çünkü dengeli şekilde beslenmelerini, vitaminlerini yapıyoruz. Barınakların kışlık ve yazlık olması, sıcaklıklarının dengeli olması çok önemli. Bunların yanı sıra yazın havuzlarda serinlenme şansları oluyor. Bu nedenle daha hızlı büyüyorlar.”

TÜM HAVYANLARA 5 YILDIZLI OTEL KONFORU

Hayvanat bahçesinde, soğuk havalara karşı dirençsiz hayvanlar yerden ısıtmalı kafeslerde yüksek kalorili gıdalarla besleniyor. Hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu sunuluyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Her yıl 4 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesinde su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanların bakıldığı kafes ya da bölümlerin sıcaklıkları klima ve ısıtıcılarla belli dereceye çıkarılıyor. Sıcaklığın korunduğu odalarda, barınan hayvanların yiyecekleri ise yine kış menüsüne göre hazırlanıyor.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye idelen aslanları çok beğendiklerini, hayvanların 2 yılda büyüyerek güzelleştiğini ifade ettiler.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sudan Ömer el-Beşir

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