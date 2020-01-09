Sudan Devlet Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye ettiği aslanlar büyüdü

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde, yaklaşık 2 yıl önce getirilen, Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimleri verilen 2 dişi, 2 erkek aslanın bakımları özenli şekilde yapılıyor. Düzenli şekilde beslenen ve ilk geldiklerinde 30-60 kilogram olan aslanlar şu anda 125-150 kilograma ulaştı. Dişi olanları 4, erkek olanları ise 5 yaşında olan aslanların yakın zamanda yavrulamaları bekleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Sayın Cumhurbaşkanımıza 4 tane aslan hediye edilmişti. 2 dişi 2 erkek aslana burada 2 yıldır biz bakıyoruz. İlk geldiklerinde kiloları 45-60 arasındaydı. Şu anda 125-150 kilograma ulaştılar. Artık cinsel olgunluğa ve üreme yaşlarına geldiler. Hayvanlarımız burada çok mutlu ve kendilerini huzurlu hissediyorlar” diye konuştu.

ASLANLARDAN YAKIN ZAMANDA YAVRU BEKLİYORUZ

Aslanların beslenme ve yaşam kalitesi nedeni ile yakın zamanda yavrulayabileceklerini belirten Özsöyler, “Aslanlarımızdan yakın zamanda yavrularımızı da bekliyoruz. Tüm aslanlarımızda olduğu gibi bu aslanların da yazlık ve kışlık menüleri bulunmakta. Yazın 3,5 kiloya kadar hem kırmızı hem beyaz tavuk eti veriyoruz. Kışın da 4,5 kilo et veriyoruz. Aynı zamanda kışın tüm hayvanlarımıza ayrı menüler düzenliyoruz. Vitamin ve minerallerini her hayvana ayrı şekilde yemeklerine katarak veriyoruz” ifadelerini kullandı.