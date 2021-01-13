Sudan-Etiyopya sınırında askeri helikopter düştü

Sudan’a ait askeri helikopter Etiyopya sınırında düştü. Helikopterde bulunan 3 mürettebat sağ kurtuldu.

Sudan’a ait silah ve mühimmat yüklü Apaçi tipi askeri helikopter, Etiyopya sınırındaki El-Kadarif vilayetinin el-Showak kasabasında bulunan Wad Zayed Havaalanı’ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştü. Helikopterde bulunan 3 mürettebatın kazadan sağ kurtulduğu belirtildi. Kazanın neden meydana geldiği henüz bilinmiyor.

Sudan Dışişleri Bakanlığı tarafından kazadan önce yapılan açıklamada ise, Etiyopya savaş uçağının Sudan hava sahasını ihlal ettiğini aktarmış, bunu Etiyopya ile bağları daha da zorlaştıracak "bölgede gerginliği daha da tırmandıracak tehlikeli bir adım" olarak nitelendirmişti. Bakanlık, bu hareketlerin "ağır sonuçları" olacağı konusunda uyarıda bulunarak, Etiyopya’yı "bu tür düşmanca faaliyetleri durdurmaya" çağırmıştı.

