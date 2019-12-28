Sudan geçiş hükümetinin ilk bütçesi onaylandı

Sudan'da akaryakıttaki sübvansiyonların kademeli olarak kaldırılmasıyla maaşların, eğitim ve sağlık gibi sosyal desteklerin artırılmasını içeren yeni bütçe kabul edildi.

Maliye Bakanı İbrahim el-Bedevi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2020 bütçesinde benzin ve mazottaki devlet desteğinin kademeli olarak kaldırılacağını söyledi.

Bütçenin kabinenin ardından Egemenlik Konseyi'nin de onayıyla yasalaşacağını belirten Bedevi, yeni bütçede yakıttaki sübvansiyonların kaldırılmasına karşılık kamuda maaşların yüzde yüz artırılması ve gençlere asgari 250 bin istihdam sağlanması gibi maddeler yer aldığını ifade etti.

Bütçede geçen yıla oranla eğitim ve sağlık harcamalarının iki katına çıkarıldığını aktaran Bedevi, şunları söyledi:

"Temel eğitim ve devlet hastanelerinde tedavi ücretsiz olacak. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilecek. Savaştan etkilenen bölgeleri desteklemek için başlangıçta 9 milyar Sudan cüneyhi fon ayrıldı. Sosyal destek programı kapsamında 900 bin yoksul aileye maddi destek sağlanacak. Nisan ayından itibaren benzindeki, ağustos ayından itibaren de mazottaki devlet desteği tamamen kaldırılacak."