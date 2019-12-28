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  4. Sudan geçiş hükümetinin ilk bütçesi onaylandı

Sudan geçiş hükümetinin ilk bütçesi onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 16:59 | Son Güncelleme

Bütçede benzin ve mazottaki sübvansiyonların kademeli olarak kaldırılması, buna karşılık, kamuda maaşların yüzde yüz iyileştirilmesi, fakirlere sosyal destek, eğitim ve sağlık harcamalarının artırılması kararlaştırıldı - Ekmek ve gazdaki desteğin süreceği 2020 bütçesi, kabine ile Egemenlik Konseyi'nin ortak toplantısının ardından yasalaşacak

Sudan'da akaryakıttaki sübvansiyonların kademeli olarak kaldırılmasıyla maaşların, eğitim ve sağlık gibi sosyal desteklerin artırılmasını içeren yeni bütçe kabul edildi.

Maliye Bakanı İbrahim el-Bedevi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2020 bütçesinde benzin ve mazottaki devlet desteğinin kademeli olarak kaldırılacağını söyledi.

Bütçenin kabinenin ardından Egemenlik Konseyi'nin de onayıyla yasalaşacağını belirten Bedevi, yeni bütçede yakıttaki sübvansiyonların kaldırılmasına karşılık kamuda maaşların yüzde yüz artırılması ve gençlere asgari 250 bin istihdam sağlanması gibi maddeler yer aldığını ifade etti.

Bütçede geçen yıla oranla eğitim ve sağlık harcamalarının iki katına çıkarıldığını aktaran Bedevi, şunları söyledi:

"Temel eğitim ve devlet hastanelerinde tedavi ücretsiz olacak. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilecek. Savaştan etkilenen bölgeleri desteklemek için başlangıçta 9 milyar Sudan cüneyhi fon ayrıldı. Sosyal destek programı kapsamında 900 bin yoksul aileye maddi destek sağlanacak. Nisan ayından itibaren benzindeki, ağustos ayından itibaren de mazottaki devlet desteği tamamen kaldırılacak."

Maliye Bakanı Bedevi, geçiş hükümetinin ilk bütçesinde un ve gazdaki desteğin süreceğini kaydetti.

- IMF önermişti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Sudan’da geçiş hükümetinin döviz kurunu serbestleştirmesi, akaryakıt sübvansiyonlarını kademeli bir şekilde kaldırması, sosyal desteği artırması gibi önerilerde bulunmuştu.

Sudan'da hükmetin 45 cüneyhe sabitlediği dolar, kara borsada 90'a kadar alıcı buluyor.

Doların aşırı yükselmesi sonucu ekonomik krizin derinleştiği ülkede un, akaryakıt ve gaz gibi temel tüketim malzemelerinin temininde sıkıntılar yaşanıyor.

Kabine, geçen hafta devletin yakıt sübvansiyonlarını kaldırma seçeneklerinin görüşülmesi için bir komite kurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
2020 Bütçesi Sudan

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