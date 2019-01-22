Sudan, Güney Sudan petrolünün ihracatı için 24 milyon dolar aldı

HARTUM (AA) - Sudan, Güney Sudan'ın 1 milyon 200 bin varil petrolünün ihracatı için bu ülkeden 24 milyon dolar aldığını açıkladı.

Sudan Maden ve Petrol Bakanı Ezheri Abdulkadir, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Sudan'ın 1 milyon 200 bin varil petrolünün nakil ve ihracatı için bu ülkeden 24 milyon dolar alındığını belirtti.

Abdulkadir ayrıca Güney Sudan'daki Vahde petrol sahasında ham petrol üretiminin günlük 15 bin varil arttırılarak yeniden pompalanmaya başlandığını aktardı.

Sudanlı bakan Vahde'nin daha önceki petrol üretim kapasitesinin günlük 40 bin varil civarında olduğunu kaydetti.

- Güney Sudan mayıs ayında petrol ihracatını artıracak

Güney Sudan Petrol Bakanı Ezekiel Lol Gatkuoth ise bir başka petrol sahası olan Sarcas'ta da çalışmaların başladığını belirterek, petrol üretimi ve ihracatına mayıs ayında geçilmesinin planlandığını ifade etti.

Gatkuoth ayrıca petrolün Sudan toprakları üzerinden ihraç edilmesi için dayanışma ve iş birliği ruhunun korunması çağrısı yaptı.

Hartum yönetimi, geçen yıl yaptığı açıklamada, Güney Sudan'ın "Tuma Saveys" petrol kuyusundan çıkarılan ham petrolün 5 yıl askıda kaldıktan sonra tekrar toprakları üzerinden günlük 20 bin varilin ihraç edilmeye başlandığını duyurmuştu.