HABER

Sudan Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri El Hac tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 19:09 | Son Güncelleme

Sudan Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri El Hac tutuklandı

Sudan Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali el-Hac, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı.

AA muhabirine açıklama yapan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Hac'ın, başkent Hartum'un güneyindeki evinde polislerce gözaltına alındığını belirtti.

Partiden bir kaynak da Hac'ın savcılıktaki sorgusunun ardından Kuber Hapishanesi'ne nakledildiğini bildirdi.

- Eski cumhurbaşkanı yardımcısının evi kuşatıldı

İslami Hareket liderlerinden merhum Hasan et-Turabi'nin kurucusu olduğu Sudan Halk Kongresi'nden bir başka isim de güvenlik güçlerinin, partinin Şura Konseyi Başkanı ve devrik Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yardımcısı İbrahim es-Senusi'nin evini kuşattığını ileri sürdü.

Partinin basın ofisinden, Ali el-Hac'ın gözaltına alınmasının hemen öncesinde yapılan yazılı açıklamada, bunun siyasi bir karar olduğu iddia edilerek, polislere direnilmeyeceği ifade edilmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Beşir'in devrilmesine yol açan gösterilere liderlik eden ve mevcut iktidarın ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri Hukuk Komisyonu, geçen hafta 1989 darbesindeki rolleri nedeniyle Başsavcılığın Hac ve Senusi'nin yakalanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Ali el-Hac, dönemin başbakanı Sadık el-Mehdi'ye yapılan darbede yer almakla suçlanıyordu.

PARTNER'O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum''O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum'
Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Vergide adalet mücadelesini omuz omuza yürütüyoruz”Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Vergide adalet mücadelesini omuz omuza yürütüyoruz”
Dünya Çocuk Hakları Günü geleneksel çocuk oyunları ile kutlandıDünya Çocuk Hakları Günü geleneksel çocuk oyunları ile kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali el-Hac Sudan

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüsteki 'Karşımda oturma, gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Son dakika! Bakan Kurum: Siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz

Bakan Kurum açıkladı: Satışına yasak getiriyoruz

Önce dua ettiler, sonra kapıyı kırıp camiyi soydular

Önce dua ettiler, sonra kapıyı kırıp camiyi soydular

Korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşları tarafından dövüldü

Korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşları tarafından dövüldü

Öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş

Babasını öldürüp yakmıştı! Her şeyi itiraf etti

Melisa Kalem, vurulduktan sonra annesini aramış

Vahşice öldürülmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.