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Sudan ile Eritre ilişkileri güçlendirme konusunda anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 21:17 | Son Güncelleme

Sudan ile Eritre ilişkileri güçlendirme konusunda anlaştı

Sudan ve Eritre, ekonomik ve askeri alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

İki ülke, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'nin bugün sona eren Hartum ziyaretinde, ulusal egemenlik ilkelerine saygı duyulması, iki ülkede barış ve istikrarın desteklenmesi, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi, güvenlik, siyasi ve diplomatik alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konularında anlaştı.

Sudan Dışişleri Bakanı Esma Abdullah, Afwerki'yi uğurlama töreninin ardından Hartum Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Eritre liderinin ziyaretini başarılı bulduğunu ve ilişkilerde yeni sayfa açtığını belirterek, tarafların görüşmelerinde iki ülke halklarının menfaatlerine hizmet etmek için ezeli bağlantılar üzerine iş birliği inşa etmeyi arzuladığını vurguladı.

Abdullah, tarafların, bölgesel ve uluslararası platformlarda siyasi, diplomatik ve koordinasyon alanlarında iş birliğinin yanı sıra ekonomik, ticari, askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konularında anlaştığını, bu anlaşmaların hayata geçirilmesi için ortak yüksek komite kurulmasına karar verildiğini ifade etti.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki, cumartesi geldiği Hartum'dan, resmi temaslarını tamamlamasının ardından bugün ülkesine döndü.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 14 Haziran'daki Eritre ziyaretinde, Afwerki ile sınırların açılması, iki ülke vatandaşlarına dolaşım kolaylığı gibi konularda anlaşma sağlamıştı.

Sudan ve Eritre arasındaki ilişkiler, Şubat 2018'de, eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hükümetinin, Asmara yönetimine karşı muhalifleri barındırdığı ve kaçakçılık faaliyetlerine destek suçlamaları nedeniyle sınırı kapatmasından sonra gerginleşmişti.

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anlaşma Eritre Sudan

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