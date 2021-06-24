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Sudan toprak tadı geldi, Kaliforniya'da yetkililer ilginç çözümüyle dikkat çekti: Limon sıkın

24.06.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanan kuraklık sürerken, eyalet sakinleri içme sularından toprak tadı gelmeye başladığını söyledi. Yetkililer ise çözüm önerisi olarak, ''Suyun içine limon sıkabilirsiniz'' dedi.

Sudan toprak tadı geldi, Kaliforniya'da yetkililer ilginç çözümüyle dikkat çekti: Limon sıkın

ABD'nin Sacramento bölgesinde tesislerden sorumlu yetkililer, şikayetler üzerine bir açıklama yayımlayarak normalden daha farklı bir tadı olsa bile suların içilmesinin güvenli olduğunu belirtti.

Açıklamada şikayet edilen "topraksı" tadın giderilmesi için ilginç öneriler de yer aldı.

''SAĞLIĞA ZARARI YOK, LİMON EKLEYİN''

Tesislerden sorumlu birimin sözcüsü Carlos Eliason suyun tadı için "Hoş olmadığının farkındayız" diyerek şunları söyledi: Bazı müşterilerimizin aldığı topraksı tadın sağlığa bir zararı bulunmamaktadır. Sulara limon ekleyerek ya da su doldurulan kapları buzdolabına koyarak kötü tadın önüne geçilebilir.

Uzmanlar şikayet edilen tadın geosmin adı verilen maddeden kaynaklandığını düşünüyor. Derelerin, nehirlerin ve su rezervlerinin kuruma noktasına gelmesiyle bu maddenin miktarında artış yaşandığı belirtildi.

Sıcak hava dalgasının etkileri altında geosmin miktarında artışın devam edeceği öngörülüyor.

Eliason, "Bazı kuraklık koşullarına ayak uydurabilmek için farklı teknolojileri kullanmayı değerlendiriyoruz" diyerek yeraltı su kaynaklarının kullanımını sağlayacak altyapı çalışmalarına yatırım yaptıklarını da söyledi.

GÖLDEKİ SULAR HIZLA AZALIYOR

Eyalet yetkilileri geçen hafta perşembe günü Oroville Gölü'nde etkili olan kuraklık nedeniyle göldeki suların hızla azaldığını, bundan ötürü 1967'de açıldığından beri ilk defa Edward Hyatt Santrali'ni kapatmak durumunda kalabileceklerini açıklamıştı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da, kuraklık nedeniyle eyaletteki 58 county’den 41'inde acil durum uyarısı vermişti.


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