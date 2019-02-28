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Sudan YEE’de "Tarih Sayfası Konferansları" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 03:13 | Son Güncelleme

Sudan YEE’de "Tarih Sayfası Konferansları" başladı

Sudan'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Sudan Türkiye Mezunları Derneği ve Hartum Üniversitesinin organize ettiği "Tarih Sayfası Konferansları"nın ilki gerçekleştirildi.

Programa Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Kur'an-ı Kerim Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmed Said Selman, Hartum Üniversitesi Dekanı Abdulkerim Hasan, Sudan Arşivleri Genel Müdürü Muhammed Ezrak Said, Türkiye Mezunları Derneğinin üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Hartum Üniversitesi Tarihi Eserler Bölümünden Dr. Ahmed Hüseyin Abdurrahman ve Tarih Bölümünden Dr. Enam Muhammed Osman Kebbaşi, özellikle Sevakin Adası, Kızıldeniz bölgesi ve Sudan'ın kuzeyindeki tarihi ve kültürel unsurları ele aldı, Osmanlının ve Türklerin bölgedeki izleri hakkında çeşitli araştırmalar ve arşiv belgeleri ışığında sunum yaptı.

Soru cevap bölümünün ardından konuk akademisyenlere plaket verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan Yunus Emre Enstitüsü

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