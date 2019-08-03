Sudan'da asker ve muhalefet ortak yönetimde uzlaştı

Sudan'da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krizi aşmak için askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında aylardır süren müzakerelerde nihai anlaşmaya varıldı.

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve ara bulucu Muhammed Hasan Lebat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) koalisyonunun anayasa bildirisinin tüm maddelerinde anlaştıklarını bildirdi.

Lebat, "Sudan halkını tebrik ediyoruz ve bu anlaşmanın Sudan için tarihi bir an olduğuna inanıyoruz. AGK ile ÖDBG arasındaki nihai anlaşmanın büyük bir törenle birkaç gün içinde olacağını belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ÖDBG müzakere heyetinden Babekir Faysal da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Askeri Geçiş Konseyi ile siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaştık. Nihai anlaşma pazar günü imzalanacak." diye konuştu.

Faysal, tarafların anayasa bildirisi metninde tamamen uzlaştıklarını, ortak teknik komitelerin yasal taslak ve metnin diliyle ilgili bugünkü son çalışmalarının ardından pazar günü nihai anlaşmanın imzalanacağını belirtti.