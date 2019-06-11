Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nden itiraf

Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e darbe yapan Askeri Geçiş Konseyi, geçen hafta başında Hartum'daki ordu karargahı önündeki göstericilere müdahaleye ordudan askerlerin katıldığını kabul etti.

Yapılan açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi, ordu karargahı önünde göstericilere saldıranlar arasında nizami birliklerden askerlerin olduğunu itiraf etti.

Açıklamada, göstericilere müdahale eden askerlerin sayısına ilişkin bilgi verilmezken, incelemenin sonuçlarının 72 saat içinde kamuoyuna duyurulacağı vurgulandı. Kanlı olaylara ilişkin inceleme komisyonu oluşturulduğu, zanlıların yargıya teslim edileceği belirtildi.

Komisyonun bazı askerler aleyhinde ön delillere ulaştığı ifade edilen açıklamada, bunların ivedilikle yargıya sunulacağı kaydedildi.

- Sudan'daki olaylar

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.