Sudan'da eylemcilerin öldürülmesi protesto edildi

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Hartum'da dün düzenlenen gösterilere yapılan müdahalede bir doktorun ölmesi üzerine bugün ülke genelindeki hastanelerde (durumu kritik olan hastalar hariç) grev ilan etmişti.

Açıklamada, rejime karşı gösterilerin devam etmesi ve hastane önündeki eylemci sayısının artması için katkı çağrısı yapıldı.

Öte yandan farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği ile muhaliflerden Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Partileri Konseyi, Muhalif Toplanma Koalisyonu yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, hastane önündeki oturma eylemine destek çağrısında bulundu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hartum'daki Royal Care Hastanesi önünde toplanan yüzlerce kişi, dün düzenlenen gösterilere yapılan müdahalede bir doktorun hayatını kaybetmesi üzerine göstericilerin öldürülmesini protesto için oturma eylemi düzenledi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir hastanenin önünde toplanan grup, eylemlerde göstericilerin öldürülmesini protesto etti.

Komite yaptığı yazılı açıklamayla askeri kurumlara bağlı hastaneler ile iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin yöneticilerinin sahip olduğu hastanelerde görevli tüm doktorlarını çekme kararı almıştı.

Gösterilerde ölenlerden birinin yaralıları tedavi etmeye çalışırken alnına kurşun isabet eden bir doktor olduğunun belirtildiği açıklamada, doktorların devlet hastanelerinin haricinde hizmet vereceği kaydedilirken, buna dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Komite tarafından daha önce yapılan açıklamada,Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı aktarılmıştı.

- Gösteriler 19 Aralık'ta başlamıştı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, Hartum'da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Olaylarda 131 kişinin de yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı. Ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

