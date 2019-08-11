Sudan'da fiyatlar artsa da hayvan pazarları hareketli

Hayvancılığın en önemli geçim kaynaklarından biri olduğu Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, günler öncesinden başlayan kurban hareketliliği, bayramın birinci gününde de sürdü.

Başkent Hartum'da Şariu'l Hava bölgesindeki hayvan pazarında, çeşitli eyaletlerden getirilen küçük ve büyükbaş hayvanlar satılıyor. Sudanlıların koyun ve dananın ardından deve de kurban tercihleri arasında bulunuyor.

Hayvan satıcısı Muhammed İsmail Musa, aşırı yağışlar sonrası yolların kapanması nedeniyle sevkiyatta aksamalar yaşandığını, tüccarların fiyatları artırdığını ancak satışlardan memnun olduklarını söyledi.

Musa, küçükbaş hayvan fiyatlarının 5-15 bin cüneyh (400-1200 TL) arasında değiştiğini belirtti.

Afrika'da hayvancılığın merkez ülkelerinden biri olarak kabul edilen Sudan'da, 100 milyondan fazla büyük ve küçükbaş hayvan bulunuyor. Sudan, Suudi Arabistan başta olmak üzere pek çok ülkeye de hayvan ihraç ediyor.

