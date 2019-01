Sudan’da gerçekleşecek barış görüşmeleri felaketi önlemeli

10 kişiden 6’sının insani desteğe ihtiyacı var

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin çoğunluğu, mevcut durumda silahlı muhalefet grupları tarafından yönetiliyor. Ülkede içinde bulunulan kötü şartlardan dolayı 2,9 milyon nüfustan her 10 kişiden 6’sının acilen insani desteğe ihtiyacının olduğu belirtiliyor.

Genel Sekreter Egeland, "Silahlı gruplar, halkın insani gereksinimlerini güvenli bir şekilde sağlamalı. Aynı zamanda, uluslararası toplum her açıdan varlığını hissettirebilmeli; biz her zaman onlara desteğimizi arttırmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde insani ve kalkınma çalışmalarını finanse etmek için uluslararası toplumun isteğinin eksik olduğunu söyleyen Egeland, işsiz ve aç insanların ülkenin kaynakları için silahlı gruplar ile çatışmakta acemi kaldıklarını aktardı.

Geçtiğimiz yıl, donör ülkeler tarafından 516 milyon doların yarısından az bir tutarın insani yardım amacıyla ülkeye finanse edildiği kaydedilirken, birçok insana gerekli desteğin yapılamadığı dile getirildi.