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Sudan’da gerçekleşecek barış görüşmeleri felaketi önlemeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:38 | Son Güncelleme

Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, Sudan’da gerçekleştirilecek barış görüşmelerinin başarılı olmadığı takdirde Orta Afrika Cumhuriyeti’nin felakete doğru gideceği uyarısında bulundu.Orta Afrika Cumhuriyeti’nde taraflar Afrika Birliği’nin himayesi altında yarın Sudan’ın başkenti Hartum’da barış görüşmeleri için bir araya gelecek.

Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, Sudan’da gerçekleştirilecek barış görüşmelerinin başarılı olmadığı takdirde Orta Afrika Cumhuriyeti’nin felakete doğru gideceği uyarısında bulundu.
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde taraflar Afrika Birliği’nin himayesi altında yarın Sudan’ın başkenti Hartum’da barış görüşmeleri için bir araya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Orta Afrika Cumhuriyetini ziyaret gerçekleştiren Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, "Yaklaşan barış görüşmeleri başarılı olmadığı takdirde Orta Afrika Cumhuriyeti felakete doğru gidiyor" uyarısında bulundu.

İnsanların direnci kırılma noktasına geldi
Jan Egeland, "Dünyanın en fakir ülkelerinden birinde süregelen şiddet olayları, insanların direncini kırılma noktasına getirdi. Ülkenin liderleri ya da askeri güçlerinin barış için insanlara umut vermemesi ülkeyi uçurumun kıyısına itiyor" ifadelerini kullandı.
Norveç Mülteci Konseyi, Afrika Birliği tarafından başlatılan barış görüşmelerine ek olarak, ülkenin yeniden yapılandırılmasına destek olmak ve nüfusun korunmasını sağlama çalışmalarını arttırma, ülkenin yaşadığı kötü koşulları iyileştirebilme amacıyla üst düzey yetkililere uluslararası bir toplantı için çağrı yaptı.
Konsey Genel Sekreteri Egeland, "Hem Orta Afrika Cumhuriyeti, hem de uluslararası toplum, ülkedeki çözümsüzlük krizine karşı tutumlarında hata yaptı. Bizim, ülkenin tamamen bir savaşa doğru kaymasını önlemeye ihtiyacımız var" dedi.

10 kişiden 6’sının insani desteğe ihtiyacı var
Orta Afrika Cumhuriyeti’nin çoğunluğu, mevcut durumda silahlı muhalefet grupları tarafından yönetiliyor. Ülkede içinde bulunulan kötü şartlardan dolayı 2,9 milyon nüfustan her 10 kişiden 6’sının acilen insani desteğe ihtiyacının olduğu belirtiliyor.
Genel Sekreter Egeland, "Silahlı gruplar, halkın insani gereksinimlerini güvenli bir şekilde sağlamalı. Aynı zamanda, uluslararası toplum her açıdan varlığını hissettirebilmeli; biz her zaman onlara desteğimizi arttırmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde insani ve kalkınma çalışmalarını finanse etmek için uluslararası toplumun isteğinin eksik olduğunu söyleyen Egeland, işsiz ve aç insanların ülkenin kaynakları için silahlı gruplar ile çatışmakta acemi kaldıklarını aktardı.
Geçtiğimiz yıl, donör ülkeler tarafından 516 milyon doların yarısından az bir tutarın insani yardım amacıyla ülkeye finanse edildiği kaydedilirken, birçok insana gerekli desteğin yapılamadığı dile getirildi.

Sudan’da gerçekleşecek barış görüşmeleri felaketi önlemeli

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