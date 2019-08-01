HABER

Sudan'da göstericilerin korunması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 01:52 | Son Güncelleme

Sudan Meslek Odaları Birliği, Askeri Geçiş Konseyine bugün düzenlenmesi planlanan gösterilere katılacak kişilerin korunması çağrısı yaptı

Muhalif Sudan Meslek Odaları Birliği, Askeri Geçiş Konseyinden (AGK), bugün "adil kısas" ismiyle düzenlenmesi planlanan gösterilere katılacak kişileri korumasını talep etti.

Birliğin sözcüsü İsmail et-Tac, El-Ubeyd kentinde göstericilerin üzerine ateş açılmasına tepki olarak bugün düzenlenmesi planlanan eylemle ilgili basına açıklamada bulundu.

Konseyden göstericileri korumasını istediklerini belirten Tac, yaşanması muhtemel herhangi bir şiddet olayından Konseyin sorumlu tutulacağını söyledi.

Kuzey Kordofan Valisi es-Sadık et-Tayyib Abdullah'ın Ubeyd katliamının faillerini yakalamasını isteyen Tac, göstericilerin üzerine ateş açıldığını gösteren fotoğraf ve görüntüler olduğunu ifade etti.

Ubeyd'de yaşananların halk ayaklanmasını durduramayacağını aktaran Tac, vatandaşlara da gösterilerde şiddet olaylarına karışmaması çağrısında bulundu.

Tac, bugün düzenlenmesi planlanan gösterilerin AGK ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasındaki müzakere sürecini etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Müzakerelerin bugün başlayacağına değinen Tac, anayasa bildirisinin bir an evvel hazırlanması temennisinde bulundu.

Sudan Meslek Odaları Birliği, perşembe günü için ülke genelinde "adil kısas" ismiyle gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da, pazartesi günü El Ubeyd kentinde düzenlenen barışçıl protesto gösterilerinde 6 kişi ölmüştü.

PARTNERÜnlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?Ünlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?
GÜNCELLEME - Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıGÜNCELLEME - Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
2 bin 500 polis memuru adayı alınacak2 bin 500 polis memuru adayı alınacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sudan Sudan Meslek Odaları Birliği

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

İstanbul Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu

İstanbul'da korkutan patlamalar!

Mahalleyi karıştıran kaza! Facia: Çocuk parkına daldı

Mahalleyi karıştıran kaza! Facia: Çocuk parkına daldı

31 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 3 milyon TL devretti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.