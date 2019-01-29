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Sudan'da iki gösterici daha öldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

Sudan'da iki gösterici daha öldü

HARTUM (AA) - Sudan'da hükümet karşıtı gösterilere katılanlardan iki kişinin daha öldüğü bildirildi.

Bağımsız Sudan Doktorları Merkezi Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Mahcub et-Tay Mahcub isimli üniversite öğrencisinin gözaltında işkence sonucu öldüğü belirtildi.

Komite, 24 yaşındaki bir başka üniversite öğrencisi Abdulazim Ebu Bekir'in de gösteriler sırasında göğsünden vurulduğunu kaydetti.

Sudan'daki gösterileri incelemek üzere görevlendirilen Başsavcı Amir Muhammed İbrahim ise bugün düzenlediği basın toplantısında Abdulazim Ebu Bekir'in başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki gösteriler sırasında hayatını kaybettiğini belirtti, ancak ölüm nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Başsavcı İbrahim, yaklaşık bir aydır devam eden gösteriler sırasında ölenlerin sayısının 29'a ulaştığını aktardı.

İşkenceden öldüğü iddia edilen Mahcub'un vefatına ilişkin ise resmi makamlardan henüz açıklama gelmedi.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış, ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Hükümet tarafının açıklamalarına karşın Uluslararası Af Örgütü gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

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gösteriler Sudan Umdurman

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