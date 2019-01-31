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Sudan'da iktidar partisinden "diyaloğa hazırız" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 04:13 | Son Güncelleme

Sudan'da iktidar partisinden "diyaloğa hazırız" mesajı

HARTUM (AA) - Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi, gençlerle ve toplumdaki farklı kurumlarla çeşitli düzeylerde diyalog başlatmaya hazır olduğunu duyurdu.

Parti Siyasi Komitesi, Abdurrahman el-Hıdır başkanlığında ülkedeki son durumu değerlendirmek üzere başkent Hartum'da toplandı.

Parti tarafından yapılan ve Sudan haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamada, partinin, ilçe ve köylerdeki gençler, kurumlar, gruplar ve derneklerle diyalog başlatmaya hazır olduğu ve ülkedeki kriz ortamına çözüm bulmak için ulusal partilerle yürütülen diyaloğa devam edileceği belirtildi.

Siyasi Komite Üyesi Ahmed Korminnu da toplantının ardından yaptığı açıklamada, ekonomik krize neden olan sorunların çözümünde ilerleme sağlanmasının önemine işaret etti.

Korminnu, Siyasi Komite'nin diğer siyasi partilerle bir araya gelmeye devam edeceğini ve diyaloğu yürütmek için halkla iletişime geçeceğini bildirdi.

Sudan'daki gösteriler, 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan Ulusal Kongre Partisi

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