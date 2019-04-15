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Sudan'da ordu, Genelkurmay karargahı önündeki göstericileri dağıtmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 12:58 | Son Güncelleme

Hızlı Destek Kuvvetleri ile orduya ait buldozerler Genelkurmay karargahı önündeki göstericilere ait barikat ve çadırları sökmeye kalkıştı - Ancak muhalif gruplar uygulamaya karşı çıkarak askerleri geri adım atmaya zorladı

HARTUM (AA) - Sudan'da askerlerin ordu karargahı önündeki göstericileri dağıtma girişimi üzerine muhalif gruplar, halka meydanlara inme çağrısı yaptı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in ordu tarafından azledilmesinin ardından ilk kez Hızlı Destek Kuvvetleri ile orduya ait buldozerler Genelkurmay karargahı önündeki göstericilere ait barikat ve çadırları sökmeye kalkıştı.

Ancak muhalif gruplar uygulamaya karşı çıkarak askerleri geri adım atmaya zorladı. Geri çekilen askerlerin göstericilerin etrafında konuşlandığı ifade edildi.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.

Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi ve emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Konsey'in şu ana kadar birçok talebini karşıladığı muhalif gruplar, Ömer el-Beşir döneminin tüm kurum ve sembol isimlerinin olmadığı yeni bir sisteme geçilene kadar göstericilere "meydanlardan ayrılmayın" çağrısında bulunuyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu, önceki gün yaptığı açıklamada, Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde olduğunu belirtmişti.

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