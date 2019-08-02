Sudan'da taraflar nihai anlaşmaya çok yakın

Sudan'da askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon, 39 aylık geçiş dönemini başlatacak nihai anlaşmada birkaç konu dışında anlaşmaya vardı. Taraflar pürüzleri giderecek son görüşme için cumartesi yeniden toplanacak.

Taraflar, dün 12 saat süren müzakere toplantısının ardından nihai anlaşmanın ilk oturumunu tamamladı.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonu liderlerinden İbrahim el-Emin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müzakerelerin dünkü oturumu verimli ve öncekilerden farklıydı. Kapsamlı uzun görüşmeler gerçekleştirildi. Taraflar, maddelerin çoğunda anlaşma sağladı. Yarın inşallah sevindirici haberler duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, El Ubeyd ve Umdurman kentlerindeki protesto olaylarındaki ölümlerin de konuşulduğunu aktaran Emin, askeri yönetimin bir daha göstericilerin hayatını kaybetmemesini sağlayacak doğru bir başlangıç olarak gördükleri birtakım adımlar attıklarını söyledi.

- "Cumartesi yeniden toplanmaya karar verdik"

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi Muhammed Hasan Lebat da son günlerde barışçıl göstericilere yapılan saldırıları bir kez daha kınadı.