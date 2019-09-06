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Sudan'da "Türk Filmi Günleri"ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 01:28 | Son Güncelleme

Sudan'da "Türk Filmi Günleri"ne yoğun ilgi

Sudan'daki Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen "Türk Filmi Günleri" etkinliği kapsamında, yönetmenliğini Derviş Zaim'in yaptığı "Rüya" filminin gösterimi yapıldı.

Başkent Hartum'daki Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte alt yazılı olarak ekrana yansıyan filmin gösterimine, Sudan'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Sudanlı, Filistinli, Yemenli, Suriyeli ve Çadlı sinemaseverler de büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, film gösteriminin ardından izleyicilerle sohbet etti, enstitü faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

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Sudan türk filmi günleri Yunus Emre Enstitüsü

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