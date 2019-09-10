HABER

Sudan'da yeni hükümetten ilk toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 20:37 | Son Güncelleme

Sudan'da yeni hükümetten ilk toplantı

Sudan'da Abdullah Hamduk başkanlığındaki yeni hükümet ilk toplantısını yaptı.

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, geçiş döneminin ilk kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başbakan Hamduk'un ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Güney Sudan'a yapacağını, Dışişleri, İçişleri, Ticaret ve Sanayi, Enerji ve Maden bakanlarının da kendisine eşlik edeceğini söyledi.

Salih, ziyarette ikili ilişkilerin, Hartum-Cuba arasındaki ortak iş birliği imkanlarının yanı sıra Cuba hükümetinin Sudan'da barışın sağlanmasına yönelik çabalarının ele alınacağını belirtti.

Öte yandan, yeni hükümet döneminde ortak çıkarların gözetildiği dengeli bir dış politika izleyeceklerini aktaran Salih, çevre, sağlık, eğitim, barınma ve sosyal güvence gibi konulara da odaklanacaklarını kaydetti.

Sudan'da geçen perşembe, nisan ayındaki askeri darbenin ardından 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümeti kurulmuştu.

Savunma ve İçişleri bakanlıklarını askerin belirlediği yeni kabine, 20 bakandan oluşuyor.

- Parlamentonun 3 ay içinde oluşturulması bekleniyor

Anayasal Bildiri anlaşmasına göre Sudan'da, Egemenlik Konseyi, kabine ve parlamento olmak üzere 3 yönetim mekanizması olacak. Egemenlik Konseyi üyeleri 21 Ağustos'ta yemin ederek görevlerine başladı ve ilk icraat olarak ekonomist Abdullah Hamduk'u başbakan olarak atadı. Yeni hükümetin 5 Eylül'de kurulduğu Sudan'da 3 ay içinde parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

Sudan'da 3 yıl 3 ay sürecek geçiş döneminde Egemenlik Konseyine 21 ay asker, 18 ay bir sivil başkanlık edecek.

Geçiş döneminin ardından seçimlere gidilecek ve askerler yönetimi tamamen sivillere devredecek.

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Düzce’den, Diyarbakırlı annelere destekDüzce’den, Diyarbakırlı annelere destek
Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Abdullah Hamduk Sudan Yeni Kabine

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Arka Sokaklar'ın güzeli yakışıklı oyuncuyla el ele

Arka Sokaklar'ın güzeli yakışıklı oyuncuyla el ele

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır anneleri, HDP il binası önünde oturma eylemine devam ediyor

Bekleyiş sürüyor! 'Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum'

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kürtaj listesi' açıklaması

Başsavcılık'tan 'kürtaj listesi' açıklaması

Ankara'dan Hatay'a götürülen yabancı uyruklu şahıs Aksaray'da firar etti

Polis alarma geçti! Drone kaldırıldı, her yerde aranıyor

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.