Sudan'daki gösterilerde 7 ayda 184 kişi öldü

Sudan’da geçen yıl aralık ayında hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan ardından rejim karşıtlığına dönüşen ve askeri darbeyle sonuçlanan gösterilerde şu ana kadar 184 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sağlık Bakan Vekili Süleyman Abdulcabbar, 19 Aralık 2018'den bu yana süren gösterilerde yaşanan şiddet olayları sonucu başkent Hartum'da 154, diğer kentlerde ise 30 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Muhalif gösterilere liderlik eden sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, onlarca ölüm ve yaralanmadan Askeri Geçiş Konseyini sorumlu tutarken, ordu bunu reddediyor.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden 19 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, aralıktan bu yana protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 246'ya ulaştığı, binin üzerinde yaralı bulunduğu kaydedilmişti. Açıklamada, ordu karargahı çevresindeki göstericilerin dağıtıldığı 3 Haziran olaylarında sadece 128 kişinin öldüğü ifade edilmişti.

Sudan Başsavcılığı bünyesindeki Araştırma Komisyonunun iki gün önceki raporunda, ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini Askeri Geçiş Konseyinin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü aktarılarak, talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin suçlu bulunduğu belirtilmişti. Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmişti.