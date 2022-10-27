Sudan’daki kuş meraklılarının adresi: Umdurman kuş pazarı

Sudan’ın tarihi Umdurman kentinde kuş meraklılarının buluşma noktası haline gelen "kuş pazarı"nda, ender türlerin de aralarında olduğu onlarca kuş alınıp satılıyor.

Sudanlılar, Avustralya başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden ithal edilen kuşları görmek ve satın almak için yarım asrı aşkın bir süre önce kurulan pazara geliyor.

Umdurman çarşısında, Anagarib ile El Adeni caddelerinin kesiştiği noktada irili ufaklı onlarca kafesin içindeki çeşit çeşit kuşlar yeni sahiplerini bekliyor.

Sudan’daki en büyük kuş pazarının ismi, 90’lı yılların başlarında gençlerin hobi amaçlı farklı kuş türlerine merak salması üzerine piyasadaki çeşitliliğin de artmasıyla "güvercin pazarı"ndan kuş pazarına döndü.

Pazarda, kanarya, papağan, güvercin gibi yerli ve yabancı türler, 200 liradan 600 liraya kadar alıcı bulabiliyor.

Aşk kuşu (Cennet papağanı), muhabbet kuşu, küçük yeşil arı kuşu, Macaw papağanı gibi onlarca çeşidin bulunduğu pazara özellikle gençler rağbet gösteriyor.

