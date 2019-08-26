Sudan'daki selin bilançosu artıyor

Sudan'da aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 50'yi aştı.

Sudan, ağustosun başından bu yana şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor. Ülkenin tamamında etkili su baskınlarının faturası artmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın genelinde etkili yağışlar sonucu 59 kişi hayatını kaybetti.

Sel felaketinden 15 eyalette 245 bin 700 kişi etkilendi, 32 bin 851 bina yıkıldı, 16 bin 284 binada hasar oluştu ve şu ana kadar 59 kişi yaşamını yitirdi.

- Su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülke genelindeki sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirilmişti.

15 Ağustos'ta yapılan ilk açıklamada ise aşırı yağışlar sonucu evlerin çökmesi, sel sularına kapılarak ve çukurlara düşüp boğulma sonucu 46 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Uzmanlar, yağışların ekime kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Katar, Sudan'a insani yardımlara başlarken, Kuveyt ve ABD de Hartum'a destek vereceğini açıkladı.

