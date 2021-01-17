Sudan’daki şiddet olaylarında ölü sayısı 83’e yükseldi

Sudan’da iki kabile arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 83’e yükseldi.

Sudan’ın Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyna kentinde iki kabile arasında yaşanan şiddet olaylarında kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 48 kişinin öldüğü belirtilmişti. Sudan Doktorlar Birliği, çıkan olaylarda en az 97 kişinin yaralandığını ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini aktarmıştı.

Sudan Doktorlar Birliği tarafından yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana devam eden şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının 83’e, yaralıların sayısının ise 160 yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, yaralıların Cuneyna Eğitim Hastanesi ve Tıbbi Silah Hastanesi’ne kaldırıldığı ve sağlık ekiplerinin yaralılara tıbbi bakım sağlamak için sürekli çaba gösterdiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, bazı yaralıların durumunun kritik olduğu ve acil tedavi edilmek üzere başkent Hartum’a gönderildiği aktarıldı.

Kabileler arasında patlak veren çatışmalarda ağır silahların kullanıldığı görüldü.

