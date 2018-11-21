Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi, Arap ülkelerinin de aralarında olduğu bazı ülkelerin, Sevakin adasında restorasyon çalışmaları için yapılan anlaşmayı "askeri üs anlaşması" gibi değerlendirmelerini eleştirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO'nun açılışında konuşan Senusi, Sudan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmalara değindi.

"Herhalde bu anlaşmaların en önemlisi Sevakin adası restorasyon çalışmaları için yapılanıdır. Bu anlaşma tartışmalara neden oldu. İşin ucunda kıskançlık olmasaydı bu kadar ses çıkmayacaktı." ifadelerini kullanan Senusi, anlaşmanın, "Türkiye'ye Sevakin'de askeri üs verilmesi "şeklinde algılandığını, tartışmaların nedeninin de bu algı olduğunu söyledi.

"Bu tepkilerin Kızıldeniz'de başka ülkelerin askeri üssü bulunmasına itiraz etmeyen aksine memnuniyet duyan Arap ülkeleri tarafından verilmesi tuhaf" diyen Senusi, Sudan'ın egemen bir ülke olduğunu vurguladı.

- Sudan-Türkiye ilişkileri