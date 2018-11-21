HABER

Sudan'dan Sevakin anlaşmasını "askeri üs" olarak algılayanlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 16:13 | Son Güncelleme

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi: - "Sevakin adası restorasyon çalışmaları anlaşması tartışmalara neden oldu. İşin ucunda kıskançlık olmasaydı bu kadar ses çıkmayacaktı" - "Bu tepkilerin Kızıldeniz'de başka ülkelerin askeri üssü bulunmasına itiraz etmeyen aksine memnuniyet duyan Arap ülkeleri tarafından verilmesi tuhaf"

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi, Arap ülkelerinin de aralarında olduğu bazı ülkelerin, Sevakin adasında restorasyon çalışmaları için yapılan anlaşmayı "askeri üs anlaşması" gibi değerlendirmelerini eleştirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO'nun açılışında konuşan Senusi, Sudan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmalara değindi.

"Herhalde bu anlaşmaların en önemlisi Sevakin adası restorasyon çalışmaları için yapılanıdır. Bu anlaşma tartışmalara neden oldu. İşin ucunda kıskançlık olmasaydı bu kadar ses çıkmayacaktı." ifadelerini kullanan Senusi, anlaşmanın, "Türkiye'ye Sevakin'de askeri üs verilmesi "şeklinde algılandığını, tartışmaların nedeninin de bu algı olduğunu söyledi.

"Bu tepkilerin Kızıldeniz'de başka ülkelerin askeri üssü bulunmasına itiraz etmeyen aksine memnuniyet duyan Arap ülkeleri tarafından verilmesi tuhaf" diyen Senusi, Sudan'ın egemen bir ülke olduğunu vurguladı.

- Sudan-Türkiye ilişkileri

Sudan-Türkiye ilişkilerine değinen Senusi, iki ülke arasındaki ilişkilerin, güçlenerek arttığını ve geliştiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyetin şu an Sudan'a yaptığı ziyaretin de bunun kanıtı olduğunu aktardı.

Senusi, Oktay'ın ziyaretinin, tarım, sanayi, enerji gibi çeşitli alanlarda anlaşmalar yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Sudan'da Nil sularının 8 milyon metreküpüne henüz yatırım yapılmadığı, ekilmeyen tarım arazileri olduğunu, yatırım bekleyen alanlar olduğuna dikkati çeken Senusi, Türkiye'ye ve MÜSİAD bünyesindeki iş adamlarına Sudan'a yatırım yapma çağrısında bulundu.

Toprağın altında zenginlik olduğunu kaydeden Senusi, petrol, gaz, altın ve madenin yatırım beklediğini ekledi.

Öte yandan Türkiye'nin terör karşısında topraklarını savunma hakkını vurgulayan Senusi, Türkiye'nin ayrıca milyonlarca sığınmacıyı konuk etmesini ve Suriye konusundaki çabalarından övgüyle bahsetti.

Bu arada Yemen'deki savaştan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Senusi, savaşın üzücü olduğunu, belki de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, savaşın durmasına yol açabileceğini söyledi.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Süper yat İstanbul Boğazı'ndan geçtiSüper yat İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kaş Belediye Başkanı Kocaer: Kaçak yapılar için yıkım kararı alındıKaş Belediye Başkanı Kocaer: Kaçak yapılar için yıkım kararı alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbrahim es-senusi Sevakin Adası Sudan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

İlginizi Çekebilir

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

MHP'de deprem! Peş peşe şok istifalar

MHP'de deprem! Peş peşe şok istifalar

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Görevden alınan başkan öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu

Görevden alınan başkan öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu

Kütahya'da öğretmen cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Kütahya'da öğretmen cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Jandarma hepsini drone ile avlıyor

Jandarma hepsini drone ile avlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.