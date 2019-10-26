Sudan'ın devrik lideri Beşir'in yargılanması

Mahkeme, bir savunma heyeti tanığının gizli ifade vermesini reddetti. Diğer tanıkların ifadelerine de geçmeyen mahkeme, şahitlerin dinlenilmesine devam edilmesi için duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

Beşir, 17 Nisan'da darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu Devlet Konuk Evi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

"Yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" suçlamalarından yargılanan Beşir (75), 19 Ağustos'ta kafes içinde verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.

Ömer el-Beşir, zimmetine para geçirmediğini, Suudi Arabistan'dan aldığı paraları kamu yararına işlerde sarf ettiğini öne sürmüştü.

Sudanlı askeri yetkililer, paraların bulunduğu dönemde yaptıkları açıklamada, devrik liderin konutunda 7 milyon avro, 351 bin dolar ve 5 milyon Sudan cüneyhi ele geçirildiğini bildirmişti.

