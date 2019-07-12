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Şuhut Müftülüğü’nden ’15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği’

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından Şuhut Ulu Cami’de ilçe genelinde öğrenim gören Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin katılımlarıyla ‘’15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği’’ programı düzenlendi.Düzenlenen etkinliğe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkan Vekili Belediye Meclis Üyesi Mehmet Taner, Şuhut Müftüsü Ramazan Orhanlı, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu, ilçe imam hatipleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.Etkinlik, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı’nın açılış konuşması ile başladı.

Şuhut Müftülüğü’nden ’15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği’

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından Şuhut Ulu Cami’de ilçe genelinde öğrenim gören Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin katılımlarıyla ‘’15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği’’ programı düzenlendi.
Düzenlenen etkinliğe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkan Vekili Belediye Meclis Üyesi Mehmet Taner, Şuhut Müftüsü Ramazan Orhanlı, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu, ilçe imam hatipleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Etkinlik, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı’nın açılış konuşması ile başladı. Orhanlı, “Bu toprakları vatan kıldığımız günden beri canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize Allah uzun ömürler versin, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dua ve dileklerinde bulundu.
Program, sala okunması, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve 15 Temmuz sinevizyon gösterisi ile devam etti. Yaz Kur’an Kursu öğrencileri tarafından ilahi ve dualar eşliğinde 15 Temmuz Şehitlerimiz anıldı. Minik öğrenciler 15 Temmuz etkinlikleri esnasında duygu dolu anlar yaşadı.
Şuhut Bölge Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencilerinin ilahi, şiir ve duaları ile devam eden program, İlçe Müftülüğü tarafından verilen ikram ile son buldu.

Şuhut Müftülüğü’nden ’15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği’

Şuhut Müftülüğü’nden ’15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği’

Şuhut Müftülüğü’nden ’15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği’

Şuhut Müftülüğü’nden ’15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği’

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