Şuhutlu öğretmen ve öğrencilerden duygu dolu kısa bir film

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı Köyü İlkokulu sınıf öğretmenleri ve öğrencileri, değerler eğitimiyle ilgili bir faaliyet gerçekleştirmek ve şehitleri yad etmek amacıyla kısa bir film çekti.

Yarışlı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mehmet Keskin, şehitler için çekilen kısa filminde oyunculuğu öğretmenlerin ve öğrencilerin yaptığını belirtti. Keskin, ‘’Yarışlı köyümüzde daha önce hiç böyle faaliyetler yapılmamış. Okul ve köy ilişkilerinin bu tür faaliyetlerle artacağına inanıyoruz. Filmde çoğu karakterin ismi ise bir şehidi temsil ediyor’’ dedi.

Yarışlı köyünde çekilen ‘’Oğul’’ filminin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Keskin ise, çekilen film ile ilgili açıklamalarında, ‘’Filmin amacı köyümüzde güzel bir faaliyet yapmak, köy halkımızın sinemaya olan merakını uyandırmak olduğunu belirtmek isterim. Öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız ile beraber güzel bir film çekimi gerçekleştirdik. Filmin ‘’Oğul’’ ismini ortak bir kararla aldık. Filmde başrollerde oynayan öğrencilerimizin isimleri ise şehitlerimizin isimlerinden oluşmaktadır. Film çekimlerimizin bir başka amacı ise şehitlerimizi yâd etmek. Ayrıca film çekimlerimizde desteklerini esirgemeyen emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ dedi.

Öğrenciler ise açıklamalarında, güzel bir film çekimi yaptıklarını çok heyecanlı olduklarını dile getirirken, akabinde ise film çekimlerinde isimlerinin şehit isimlerini temsil ettiği için çok duygulandıklarını belirtti.



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