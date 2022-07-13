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Suikast dünyayı sarsmıştı! Shinzo Abe'nin öldürülmesine ilişkin yeni detaylar

13.07.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe'nin öldürülmesi dünya gündemindeki yerini korurken, korkunç suikasta ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırının nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, katil zanlısının yeni ifadeleri ortaya çıktı. Annesinin, takipçisi olduğu dini gruba bağışlamak için 2 arsa sattığını söyleyen Tetsuya Yamagami, maddi olarak iflas ettiklerini ifade ederek, Abe'yi de bu grubu desteklediğini için öldürdüğünü söyledi.

Suikast dünyayı sarsmıştı! Shinzo Abe'nin öldürülmesine ilişkin yeni detaylar

Geçtiğimiz cuma günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe’nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Abe’nin katil zanlısı 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami’nin ifadesinde, daha önce de suçladığı dini grup olan Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu, kısa adıyla Birleşme Kilisesi’nin annesinin iflasına nasıl neden olduğunu anlattığı öğrenildi. Annesinin 1998 yılında dini gruba katıldığını ifade eden Yamagami, daha sonra Nara şehrindeki iki arsayı ailenin onayı olmadan satarak söz konusu dini gruba büyük bağışlar yaptığını söyledi. Yüksek miktardaki bağışların ardından ailesinin maddi durumunun giderek kötüleştiğini ve mali çöküş yaşadıklarını açıklayan saldırganın, suikastı de Abe’nin annesinin iflasından sorumlu tuttuğu grubu desteklediğini düşünmesi nedeniyle gerçekleştirdiğini yinelediği bildirildi.

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SALDIRIDAN 1 GÜN ÖNCE SİLAHI DENEMİŞ

Yamagami, ayrıca suikasttan bir önceki gece, soruşturmaya konu olan dini grupla ilişkisi bulunan bir tesise giderek silahını test ettiğini itiraf etti. Polis ise Nara şehrinde bulunan tesiste yaptığı incelemede duvarda kurşun deliğine benzer izler ve mermi parçası olduğu düşünülen metal parçaları bulunduğunu açıkladı.

BAĞIŞ İDDİASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İddialara konu olan kiliseden yapılan açıklamada da saldırganın annesinin dini grubun takipçisi olduğu doğrulandı. İnsanların kendi istekleriyle bağış yaptıkları ve bağış miktarlarına kendileri karar verdikleri kaydedilirken, Abe’nin ise daha önce bir grup etkinliğine "organizasyonun barışı teşvik etme amaçlı faaliyetlerine övgü niteliğinde" bir mesaj gönderdiği belirtildi. Buna rağmen Abe’nin grubun bir üyesi ya da danışmanı olmadığı vurgulandı.

ABE’NİN DEDESİNİ DE SUÇLAMIŞTI

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz Cuma günü Nara şehrinde yaptığı seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Eski bir Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olan saldırganın, daha önceki ifadelerinde annesinin iflasından sorumlu tuttuğu dini grubu Japonya’ya ilk olarak Abe’nin eski başbakan olan dedesinin getirdiğine inandığı için Shinzo Abe’yi hedef aldığını söylemişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya shinzo abe
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