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Şükriye Tutkun kimdir, kaç yaşında, nereli? Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Keşke babam olsa” demişti...

18.04.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şükriye Tutkun kimdir, kaç yaşında, nereli? Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği sözlerin ardından sosyal medyanın gündemine oturan Şükriye Tutkun kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği iftar davetine katılan sanatçı Şükriye Tutkun sosyal medya paylaşımının ardından gündem olmuştu.

Şükriye Tutkun kimdir, kaç yaşında, nereli? Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Keşke babam olsa” demişti...

Şükriye Tutkun kimdi kaç yaşında, nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği iftar yemeğinin yankıları sürüyor. İftar yemeğine katılan sanatçıların paylaşımları gündem oldu. Bu isimlerden birisi de Şükriye Tutkun oldu. Peki; Şükriye Tutkun kimdir?

ŞÜKRİYE TUTKUN KİMDİR?

19 Eylül 1965 tarihinde Gürcü kökenli Artvinli bir ailede Kocaeli'nde doğan Tutkun, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan bölümü mezunudur. Sanatçı, Afşar Timuçin'den estetik ve felsefe, Filiz Ali'den Opera Tarihi, Cenan Akın'dan armoni, İlteriş Sun'dan solfej, Yekta Kara'dan sahne dersleri aldı.

Etnomüzikolog Tugay Başar ile çocuk yuvalarında müzik öğretmenliği ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Konservatuvarda okuduğu yıllarda değişik zamanlarda TRT Gençlik Korosu, İstanbul Operası Gençlik Korosu, St. Antoine Kilisesi Korosu'nda soprano olarak görev alan Tutkun, Muammer Ketencoğlu, Zülfü Livaneli, Fahir Atakoğlu, Atilla Özdemiroğlu, Ali Osman Erbaşı gibi sanatçılarla çalışmıştır.

Pilastip Show'da eski başbakanlardan Tansu Çiller karakterini seslendiren sanatçı çizgi ve dizi filmde, ayrıca reklam filmlerinde seslendirmeler yapmıştır. Sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Sultan Gelin Müzikali'nde başrolde oynamıştır. Şimdilerde TRT Okul'da Hayata Tutunanlar isimli programın sunuculuğunu yapmaktadır.

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Şükriye Tutkun
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