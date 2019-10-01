Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Cevdetiye beldesi yakınlarında DSİ’ye ait sulama kanalından kova ile su çekmeye çalışan 16 yaşındaki Mustafa Yedier bir anda dengesini kaybederek kanala düştü. Gözden kaybolan genç için olayı gören yakınları durumu hemen jandarmaya bildirdi. Kanalda arama yapan jandarma ekipleri Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerden yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıçlar kanalda yaptıkları arama sonucunda Musafa Yedier’in cesedini düştüğü yerden 150 metre ileride kanal içerisinde buldu. Sudan çıkartılan gencin cesedi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA



